Ucrania.-AMP.-Rusia dice que continuará los contactos con EEUU una vez "analice" los resultados de las últimas reuniones

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha asegurado este jueves que sigue "analizando" la información trasladada por el enviado especial ruso, Kirill Dimitriev, tras los últimos contactos con Estados Unidos sobre el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania, antes de destacar que las conversaciones continuarán una vez el presidente ruso, Vladimir Putin, adopte "decisiones" al respecto.

"Estamos analizando lo que Dimitriev entregó a Putin", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. "Posteriormente, dependiendo de las decisiones que adopte el jefe de Estado, continuaremos nuestras comunicaciones con los estadounidenses", ha manifestado.

Asimismo, ha descartado que haya prevista durante el día de hoy una conversación telefónica entre Putin y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, al que sin embargo sí ha enviado un telegrama para felicitarle la Naveidad, según Peskov, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El portavoz del Kremlin ha criticado además el "verdaderamente extraño" mensaje de Navidad emitido por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. "Uno se pregunta si es realmente capaz de adoptar las decisiones adecuadas para un acuerdo político y diplomático", ha zanjado.

Zelenski hizo en su mensaje un llamamiento a la paz para su país, al tiempo que reconoció que los ucranianos celebran estas fiestas "en un momento difícil" tras casi cuatro años de guerra con Rusia a raíz de la orden firmada por Putin en febrero de 2022 para desatar la invasión del país europeo.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha subrayado que "en el proceso de negociaciones con Estados Unidos" sobre Ucrania "hay avances lentos, pero sostenidos", al tiempo que ha destacado que Moscú trabaja "en el marco establecido al máximo nivel en Anchorage", en referencia a la cumbre celebrada en agosto en Alaska entre Putin y Trump.

Zajarova ha apuntado que estos progresos se están viendo acompañados por "intentos muy dañinos e incluso maliciosos por parte de varios Estados, principalmente de Europa occidental, para torpedear los esfuerzos y hacer descarrilar todos los contactos diplomáticos".

"En nuestro diálogo con la Administración estadounidense pedimos de forma consistente a nuestros colegas que resistan de forma activa ante este proceso destructivo", ha manifestado, en línea con las acusaciones vertidas desde Moscú durante los últimos días contra países europeos por su papel en los contactos.