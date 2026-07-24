Ucrania.- AMP.- Rusia expande su ofensiva con más ataques contra puertos del sur de Ucrania

Imagen de archivo de bomberos desplegados tras ataques de Rusia contra Odesa, en Ucrania. - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Rusia han vuelto a atacar este viernes con misiles y drones infraestructura portuaria en las localidades de Izmaíl, Nikolaev y Odesa, en el sur de Ucrania, a medida que amplían su ofensiva contra el país tras cuatro años de invasión, según ha informado el Ministerio de Defensa.

Los ataques han tenido lugar durante la noche del jueves al viernes y han afectado a varias naves situadas en los puertos de las citadas ciudades, donde las fuerzas ucranianas "descargan productos de uso militar" y cuentan con "instalaciones de drones".

Además, las tropas rusas han atacado tanques de combustible en el puerto de Odesa, que ya ha sufrido varios ataques esta misma semana, tal y como ha señalado el Ministerio en un comunicado.

Entre los objetivos alcanzados gracias a las armas de alta precisión rusas en Izmaíl, por otra parte, se encuentra un dique flotante para almacenar y lanzar vehículos submarinos no tripulados.

En los días previos, las fuerzas rusas han atacado también instalaciones similares en Chornomorsk y Odesa, si bien las autoridades ucranianas no se han pronunciado de momento sobre la presencia de víctimas o heridos.

Por otro lado, los últimos balances de las autoridades ucranianas han actualizado a 29 los heridos del bombardeo ruso del jueves sobre Dnipropetrovsk, que dejó tres muertos, y añade otros 28 heridos, entre ellos 15 hospitalizados, en la región de Zaporiyia, alcanzada por la tarde con al menos cinco misiles guiados rusos, según el gobernador ucraniano Ivan Fedorov.