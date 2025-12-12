Ucrania.- AMP.- Rusia rechaza la propuesta de Zelenski para celebrar un referéndum en el este de Ucrania

Imagen de archivo de Yuri Ushakov, asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Europa Press/Contacto/Kristina Kormilitsyna

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Yuri Ushakov, asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha informado este viernes de que las autoridades rusas rechazan la propuesta realizada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para celebrar un referéndum en zonas del este de Ucrania al considerar que "la región al completo es rusa".

"El Donbás es ruso. El Donbás al completo", ha aseverado, antes de afirmar que "existe una Constitución". Así, ha indicado que "en este territorio, que es ruso, no habrá tropas ni rusas ni ucranianas, sino un despliegue policial, de la Guardia Nacional y de todos aquellos que deban estar ahí para mantener el orden".

En este sentido, ha afirmado que "es posible que no haya tropas allí", según informaciones recogidas por el diario ruso 'Kommersant'. "En cualquier caso, este territorio pertenece a la Federación rusa y estará administrado por nosotros", ha dicho.

PLAN DE PAZ DE EEUU

Previamente, Ushakov ha asegurado que las autoridades de Estados Unidos aún no han presentado su versión "revisada" del plan de paz para Ucrania, tal y como estaba previsto tras los últimos contactos entre las partes, al tiempo que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que esta iniciativa "no guste" en Moscú.

"No hemos visto la versión corregida de los planes estadounidenses, por lo que podría no gustarnos lo que presenten", ha alertado durante una rueda de prensa en la que ha señalado que Moscú "debe asegurarse de que los estadounidenses llegan a un acuerdo con los europeos y los ucranianos".

En este sentido, ha alertado de que Rusia podría "ver asuntos que no le gusten" en relación con este plan, que se ajustará a las conversaciones mantenidas entre Estados Unidos y la parte ucraniana. "Cuando lo veamos, quizá no nos guste", ha dicho.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que las autoridades rusas no cuentan de momento con información al respecto. "Estados Unidos no ha tomado una decisión de momento", ha dicho.

Además, ha hecho hincapié en que Moscú "desconoce" si habrá un "nuevo encuentro" entre el presidente, Donald Trump, y los representantes ucranianos. "No sabemos si pasará o no. No tenemos información sobre esto", ha apuntado.