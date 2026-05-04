Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la IIGM

Archivo - RUSSIA, MOSCOW - MAY 9, 2025: Servicemen take part in a Victory Day military parade in Red Square, marking the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha anunciado este lunes una tregua los días 8 y 9 de mayo coincidiendo con el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial que se celebraba en la Unión Soviética (URSS) y ahora en Rusia como el Día de la Victoria, propuesta a la que ha respondido Ucrania con un alto el fuego más amplio, desde el 6 de mayo, como "gesto de buena voluntad".

"Conforme a la decisión del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin, se declarará un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo de 2026", recoge el comunicado del Ministerio de Defensa ruso.

Rusia celebra así "la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patriótica", como denomina Moscú a la Segunda Guerra Mundial, prosigue el texto.

Moscú ha manifestado su deseo de que tras este anuncio, Ucrania se sume también a la iniciativa, destaca el comunicado formal difundido este lunes.

En su respuesta, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destaca que "no ha habido petición oficial" sobre el cese de hostilidades, aunque accede a un alto el fuego desde las 00.00 horas del 6 de mayo "porque creemos que la vida humana es mucho más valiosa que cualquier celebración de aniversario".

El mandatario ha advertido en cualquier caso de que Kiev actuará de forma "recíproca". "Es el momento de que los dirigentes rusos den pasos reales para poner fin a su guerra, en especial porque el Ministerio de Defensa de Rusia cree que no puede celebrar un desfile en Moscú sin la buena voluntad de Ucrania", ha señalado.

Putin ya apuntó a un alto el fuego temporal la semana pasada durante una conversación telefónica que mantuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien emplazó al mandatario ruso a centrarse en terminar la guerra en Ucrania antes que en la de Irán.

"Le dije que preferiría que estuviese involucrado en terminar la guerra con Ucrania. Para mí, eso sería lo más importante, porque vamos a lograrlo", declaró el miércoles el inquilino de la Casa Blanca tras valorar "positivamente" la tregua declarada unilateralmente en abril por Moscú y aceptada posteriormente por Zelenski, en esa ocasión por la Pascua ortodoxa.