Rusia y Ucrania intercambian 200 prisioneros de guerra

Archivo - Intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania - PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han confirmado este jueves un intercambio con la parte ucraniana de 200 prisioneros de guerra, como parte de los acuerdos alcanzados durante las pasadas conversaciones celebradas en Ginebra, si bien se espera que 500 personas de uno y otro lado regresen a sus hogares hasta este viernes.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado del intercambio y ha agradecido a Estados Unido y Emiratos Árabes Unidos su intermediación. Los prisioneros rusos recibirán las primeras asistencias en Bielorrusia antes de ser trasladados a Moscú.

Por su parte, el jefe de la delegación rusa en las conversaciones con Ucrania, el asesor presidencial Vladimir Medinski, ha informado este jueves que durante esta jornada y el viernes se producirá un intercambio de 500 prisioneros de uno y otro bando. "Lo principal es que nuestra gente regrese", ha dicho en redes sociales.

Con respecto al lado ucraniano, el presidente, Volodimir Zelenski, ha compartido en sus redes sociales fotografías de la llegada de estos 200 militares y ha garantizado que continuarán trabajando para que estas imágenes se sigan repitiendo.

"Hoy 200 familias ucranianas recibieron la noticias más esperada: sus seres queridos regresan a casa (...) Cada vez que nuestra gente regresa a casa se demuestra que Ucrania trabaja para que todos y cada uno de ellos vuelvan. No olvidamos a nadie", ha subrayado el presidente de Ucrania.

Zelenski ha detallado que entre las 200 personas que han participado en el intercambio hay militares de las Fuerzas Armadas, guardias fronterizos y miembros de la Guardia Nacional, que se han desempeñado en los frentes de Mariúpol, Donetsk, Lugansk, Járkov y Zaporiyia. "El regreso de nuestro pueblo a casa es el resultado de la fuerza de los defensores ucranianos", ha reconocido.