Ucrania.- AMP.- Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros tras un acuerdo en los contactos en EAU

Archivo - RUSSIA, MOSCOW - DECEMBER 2, 2025: Steve Witkoff, US Special Presidential Envoy, holds talks with Vladimir Putin, President of Russia, at the Moscow Kremlin - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia y Ucrania han procedido este jueves al intercambio de más de 300 prisioneros de guerra a raíz de un acuerdo alcanzado en el marco de las conversaciones trilaterales --con la participación de Estados Unidos-- de dos días en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abu Dabi, horas después de que el enviado de Washington, Steve WItkoff, anunciara un acuerdo en este sentido.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que "el 5 de febrero, 157 militares rusos han vuelto desde el territorio controlado por el régimen de Kiev". "A cambio, 157 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron entregados", ha señalado, antes de agregar que también han sido liberados por Ucrania tres ciudadanos rusos "detenidos ilegalmente" por las autoridades del país vecino.

Así, ha subrayado que "el personal militar ruso está ahora ubicado en Bielorrusia, donde reciben la atención psicológica y médica necesaria". "Todo el personal militar ruso será transportado a la Federación Rusa para que reciban tratamiento y rehabilitación en instalaciones médicas del Ministerio de Defensa", ha agregado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

La cartera ha destacado el papel mediador de Emiratos y Estados Unidos de cara a este acuerdo, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre este intercambio, anunciado por Witkoff tras lo que describió como unas "detalladas y productivas" conversaciones en Abu Dabi.

"Las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron hoy intercambiar 314 prisioneros, el primer intercambio de este tipo en cinco meses", dijo Witkoff a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, antes de resaltar que "este resultado se logró mediante conversaciones de paz detalladas y productivas".

"Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, pasos como este demuestran que la colaboración diplomática sostenida está dando resultados tangibles e impulsando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania", explicó el enviado de Estados Unidos, quien ha asegurado que "las conversaciones continuarán" y que "se prevén avances provisionales en las próximas semanas". Por último, dio las gracias a EAU por "acoger estas conversaciones" y al presidente estadounidense, Donald Trump, por "su liderazgo a la hora de hacer posible este acuerdo".