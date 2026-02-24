Ucrania.- AMP.- Starmer condena la "bárbara" invasión rusa de Ucrania y reitera el apoyo a Kiev "mientras sea necesario"

Archivo - 16 September 2025, United Kingdom, London: UK Prime Minister Keir Starmer speaks during a meeting with family members of the victims of the Hillsborough disaster in Downing Street, London, after the announcement of the Hillsborough Law, which wi - Leon Neal/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha condenado este martes la "bárbara" invasión rusa de Ucrania y ha reiterado el apoyo de Londres a Kiev "mientras sea necesario", en un día en el que se cumple el cuarto aniversario del estallido de la guerra, desatada por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Cuatro años después de la bárbara invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, nuestro mensaje al pueblo ucraniano es simple: Reino Unido está con ustedes", ha dicho en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, en el que ha afirmado que "Rusia no ganará esta guerra".

"Hoy estamos intensificando el apoyo militar, humanitario y de reconstrucción y apoyaremos a Ucrania durante el tiempo que sea necesario para lograr una paz justa y duradera", ha destacado, en un mensaje de apoyo al país europeo tras cuatro años de un conflicto que ha sumido al país en una profunda crisis humanitaria.

Posteriormente, Starmer ha dado un discurso en el que ha denunciado "los cuatro años de agresión por parte de Putin". "Cuatro largos años de sufrimiento en Ucrania", ha dicho, antes de recordar que pudo ver durante una visita a Bucha después del estallido de la guerra "las carreteras y fosas en las que ciudadanos ucranianos fueron esposados con las manos a la espalda, se les vendaron los ojos y se les disparó en la cabeza".

"El segundo recuerdo marcado en mi memoria es del año pasado, cuando fui a uno de los hospitales más atareados de Kiev y vi por mi mismo las increíblemente terribles quemaduras sufridas por algunos de los llegados desde el frente", ha manifestado. "Fui también a una escuela primaria para reunirme con niños de cinco, seis y siete años que habían perdido a sus padres en el conflicto", ha relatado.

"Hay muchos ejemplos (...), pero eso es el sufrimiento infligido por la agresión de Putin", ha señalado durante una reunión de su Gobierno, en la que ha incidido en la necesidad de "permanecer al lado de Ucrania durante el tiempo que sea necesario" y ha rendido tributo a "la increíble resiliencia de los ucranianos".

En este sentido, ha destacado que "cuando estalló este conflicto hace cuatro años, se asumió que sería cuestión de semanas que Putin tomara todo Ucrania". "Eso es lo que todo el mundo pensaba. Cuatro años después, los ucranianos aguantan frente a la agresión", ha destacado, según un comunicado publicado por su oficina.

"Debemos derrotar la falsedad de que Rusia está ganando. Si se tiene en cuenta el último año, Rusia ha tomado el 0,8% del territorio de Ucrania, con un coste terrible para ellos y medio millón de bajas", ha señalado Starmer, quien ha incidido en que "todo el mundo quiere una paz justa y duradera" para poder poner fin al conflicto.

"Es para lo que todos trabajamos duro. Debe ser justa y debe ser duradera. Por eso establecimos hace un año la Coalición de Voluntarios, para hacer el trabajo necesario sobre garantías de seguridad", ha esgrimido, al tiempo que ha hecho hincapié en que "en lo relativo a lograr una paz justa y duradera, es Putin quien está bloqueando el camino".

De esta forma, ha argüido que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, "ha mostrado voluntad". "Es Putin quien está en mitad del camino. Por eso debemos redoblar nuestro apoyo a Ucrania. Eso significa capacidades, recursos, más sanciones", ha puntualizado el 'premier', horas después de que Londres aplicara su mayor paquete de sanciones a Moscú desde el estallido de la guerra.

"Este no es un conflicto remoto alejado de Reino Unido. Recae sobre nosotros a muchos niveles. Es sobre nuestros valores de libertad, democracia y el derecho a que un país decida por sí mismo lo que hace, lo que es democracia y soberanía", ha remarcado, antes de puntualizar que "Ucrania es en gran medida la frontera de la libertad".

La guerra estalló el 24 de febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por Putin, tras ocho años de conflicto centrado en la región oriental del Donbás entre el Ejército ucraniano y milicianos prorrusos. Moscú también anexionó en 2014 la península de Crimea, un paso no reconocido internacionalmente.