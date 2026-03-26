Ucrania.- AMP.- Starmer confirma que Reino Unido interceptará buques de la 'flota fantasma' rusa

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en una imagen de archivo. - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha confirmado este miércoles que Reino Unido dará el paso de interceptar buques pertenecientes a la denominada como 'flota fantasma' rusa, con los que Moscú trata de sortear las sanciones económicas impuestas por la guerra en Ucrania.

"Estamos listos para llevar a cabo interceptaciones unilaterales en los momentos y lugares que elijamos. Las Fuerzas Armadas británicas ahora pueden abordar buques sancionados que pasen por nuestras aguas", ha señalado Starmer en el marco de la cita de líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés), la alianza en materia de defensa centrada en la región báltica.

En la cita en Helsinki, el primer ministro británico ha indicado que hay que poner coto a los más de 500 buques sancionados, en coordinación con sus socios. "Finlandia, Suecia y Estonia han actuado para interceptarlos e impedir su avance. Países Bajos, por supuesto, también están aumentando sus acciones al respecto. Nuestra Marina Real ha apoyado operaciones de interdicción llevadas a cabo por Estados Unidos y Francia", ha indicado, en su repaso sobre las acciones ante la 'flota fantasma' y sobre "que más se puede hacer al respecto".

Según ha denunciado, estos buques "viejos y deteriorados" transportan el 75% del petróleo ruso, "están ayudando a financiar la guerra del presidente Vladimir Putin y representan un riesgo inaceptable para la seguridad". "Putin se frota las manos por la guerra en el Golfo y el aumento de los precios del petróleo", ha señalado pidiendo elevar las acciones contra esta flota.

Este paso busca igualmente cambiar la "narrativa" sobre la guerra en Ucrania, tras indicar que cuatro años después "Ucrania se mantiene firme" y han recuperado territorio en las últimas semanas, imponiendo un "coste terrible a los invasores". "Pase lo que pase con lo que Putin se diga a sí mismo después de cuatro años, la verdad es que Rusia no está ganando", ha subrayado.

Al mismo tiempo, Starmer ha indicado el compromiso de Reino Unido en elevar el gasto en defensa. "Tenemos compromisos para ir más allá, y los mantendremos", ha señalado, para recalcar que la guerra tiene "dos frentes", en referencia a la situación en Ucrania y en Irán.

Según ha dicho ante el resto de líderes del norte de Europa, la amenaza de Rusia "no ha desaparecido" sino que "ha crecido". "Todos conocemos muy bien el impacto de esa amenaza en nuestra seguridad, en nuestras economías y en el coste de vida de las familias en cada uno de nuestros países. Por eso es correcto que sigamos centrados, como siempre, en la seguridad euroatlántica, en Ucrania y en cómo unir ambos aspectos", ha señalado.

ZELENSKI APLAUDE LA DECISIÓN DE REINO UNIDO

El paso de Reino Unido ha sido aplaudido automáticamente desde Kiev, donde el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha celebrado que Londres "endurezca" el control sobre la flota que emplea Rusia para burlar las sanciones.

"Permitir que las autoridades británicas hagan cumplir la ley deteniendo e inspeccionando buques sancionados es una medida oportuna, especialmente ahora, cuando la presión global sobre Rusia se está relajando discretamente", ha destacado.

En este sentido, ha recalcado que "no es ningún secreto" que Rusia canaliza ingresos "ilegales" del petróleo hacia su maquinaria de guerra. Por ello ha celebrado que "todo lo que corte ese flujo" acerca la paz a Ucrania y "hace a Europa más segura".

"Los petroleros sancionados deben ser detenidos y su petróleo incautado", ha pedido, tras valorar que los países de la JEF se abran a "inspeccionar conjuntamente estos buques".