Al tres muertos y una treintena de heridos en ataques rusos contra varias regiones de Ucrania

October 24, 2026, Dnipro, Ukraine: Rescuers extinguish a fire caused by a Russian attack drone that struck a residential building in Dnipro, Ukraine, October 24, 2026. Russian forces targeted a residential area of the city with a drone. One person was kil - Mykola Miakshykov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y una treintena han resultado heridas este lunes en una serie de ataques rusos contra las regiones de Donetsk, Járkov, Zaporiyia y Chernígov, entre otras, según ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

De esta forma, los servicios de emergencia han recuperado el cuerpo de una persona tras un ataque a una vivienda particular en Sloviansk, en la región de Donetsk. También extinguieron un incendio en otra vivienda y en tres vehículos.

En la vecina Kramatorsk, los bombardeos dejaron dos edificios residenciales incendiados, siendo rescatada una mujer de entre el humo. Además, dos personas han resultado heridas en bombardeos rusos en la región de Járkov, tras un golpe en Krasnopavlivka contra un edificio residencial.

En el caso de Zaporiyia, cuatro personas resultaron heridas en los ataques rusos contra la ciudad. Se trata de dos mujeres, de 22 y 30 años, y dos hombres, uno de 40 y otro de 61 años, que tuvieron que recibir asistencia médica tras daños en zonas residenciales.

Mientras, en Chernígov, dos personas han resultado heridas en ataques rusos contra un hangar de una empresa privada en Priluki y contra un almacén de grano en Nóvgorod-Síverski.

Más tarde, en nuevos ataques registrados en la región de Dnipropetrovsk, una persona ha muerto y siete han resultado heridas, entre ellos dos menores, en la ciudad de Pavlogrado.

Otro bombardeo ruso contra la aldea de Yasnohirka, en la región de Donetsk, se ha saldado con un fallecido y diez personas heridas tras denunciar las autoridades ucranianas que aviones rusos lanzaron cuatro bombas aéreas sobre una zona residencial privada y locales comerciales en el centro de la aldea.