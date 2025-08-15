Ucrania.- AMP.- Trump recibe a Putin con un enérgico apretón de manos a su llegada a Alaska

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con un enérgico apretón de manos a su llegada a la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska, en el que es su primer cara a cara desde el año 2018.

Putin, que ha aterrizado en la base aérea Elmendorf-Richardson en Anchorage sobre las 20.54 (hora peninsular de España), ha estrechado la mano a su homólogo estadounidense, que ha esperado su llegada bajo una extensa alfombra roja desplegada en la pista de aterrizaje.

Tras un primer apretón de manos, ambos líderes han caminado hasta un podio con las letras 'Alaska 2025' donde han vuelto a posar ante las cámaras y finalmente han entrado en el coche presidencial --en el que se puede ver a Putin sonreír-- que les conducirá hacia el Centro de Eventos Arctic Warrior.

En la reunión entre los dos líderes --que deja fuera al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski-- estarán presentes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, según ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a bordo del Air Force One.

El cambio de formato es significativo, ya que en un primer momento el encuentro entre las partes iba a ser bilateral. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado que acompañarán a Putin el asesor presidencial Yuri Ushakov, y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en una cumbre contemplada a tres bandas.

Peskov había informado anteriormente de que a las comitivas rusa y estadounidense les esperan horas intensas en Anchorage, con al menos "entre seis y siete horas" de trabajo dada la "gran cantidad de eventos programados" entre los acompañantes de ambos mandatarios.

El presidente ruso se encuentra en Anchorage acompañado de Lavrov, el jefe del fondo soberano de riqueza de Rusia, Kirill Dmitriev, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, y el ministro de Finanzas, Anton Siluanov. Por su parte, a Trump le acompañan sus secretarios de Comercio y Tesoro, Howard Lutnick y Scott Bessent, así como Rubio.