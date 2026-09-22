Ucrania.- AMP.- Trump trasladará a Zelenski la propuesta de una tregua en los ataques contra infraestructura energética

Archivo - July 8, 2026, Ankara, Turkey: U.S. Secretary of State Marco Rubio attends a press conference by U.S. President Donald Trump during the NATO Summit - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha revelado que el presidente Donald Trump trasladará a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, la propuesta de una tregua en los ataques contra la infraestructura energética, en el encuentro previsto este martes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

"Creemos que sería una gran idea. Un alto el fuego en la infraestructura energética en el que, ni la infraestructura de Ucrania ni el suministro energético ruso sean atacados", ha declarado Rubio a la cadena Fox News.

Para Rubio, sería "ideal" que ambos líderes salieran de ese encuentro con ese compromiso, en un momento en el que son cada vez más frecuentes los ataques ucranianos sobre refinerías rusas y en vísperas de la llegada del invierno, periodo en el que Moscú intensifica los bombardeos sobre este tipo de instalaciones.

Del mismo modo, ha puesto de relieve que como parte de esa ofensiva ucraniana, algunos buques y suministros de petróleo vinculados a Estados Unidos han sido atacados, aunque "probablemente no de forma deliberada". "Eso es algo que hay que abordar. No podemos permitir que eso suceda", ha dicho.

ZELENSKI SACA PECHO DE NUEVOS ATAQUES UCRANIANOS

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha utilizado nuevamente sus redes sociales para mostrar imágenes de ataques de largo alcance lanzados por las fuerzas de su país contra refinerías rusas.

"En las últimas 24 horas, se atacaron dos refinerías de petróleo: una en Baskortostán y otra en la región de Samara. También hubo ataques en el mar Negro", ha destacado el presidente ucraniano, agradeciendo a los militares por "los resultados que logran cada día" en el campo de batalla.

"Estamos llevando la guerra de vuelta de donde vino. Estamos acercando la paz para Ucrania", ha dicho Zelenski.