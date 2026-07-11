Ucrania anuncia ataques contra 21 buques cisterna y cuatro remolcadores rusos en el mar de Azov

July 8, 2026, Kyiv, Ukraine: Fragments of a Russian drone that struck a 25-storey residential building are pictured in the Desnianskyi district of Kyiv, Ukraine, on July 8, 2026. Russian attacks on the capital overnight and during the day on July 8 killed - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Ucrania ha anunciado ataques en las últimas horas contra 21 buques cisterna rusos en el mar de Azov, todos ellos según el Estado Mayor ucraniano parte de la llamada "flota fantasma" que emplea Rusia para evadir las sanciones comerciales internacionales.

En un comunicado, el Estado Mayor ucraniano también ha confirmado ataques contra cuatro remolcadores, dos buques de carga en seco y una draga, todos ellos empleados para "apoyo logístico militar, transportar carga y respaldar el funcionamiento de la infraestructura portuaria".

El Estado Mayor ucraniano está ahora mismo "determinando el alcance de los daños".

Las autoridades rusas se han limitado a confirmar por el momento la muerte de al menos una persona y varios heridos tras un ataque ucraniano con drones contra cuatro embarcaciones rusas en la bahía de Taganrog, en el sur del país y cerca de la frontera común.

Según ha asegurado el gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, "un marinero de uno de los buques ha fallecido sin que haya habido ninguna otra víctima mortal".

"En total, cuatro embarcaciones de distintos tipos fueron atacadas en la bahía de Taganrog, una de ellas un buque cisterna que transportaba metanol. Como consecuencia del ataque, un marinero del buque técnico falleció, pero no hubo otras víctimas", ha informado el gobernador.

Según Sliusar, los buques han sufrido diversos daños, pero "no existe amenaza de derrame o fuga de metanol" tras el ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas, que habrían utilizado "15 drones" en total.

"Más de 15 drones fueron destruidos durante el ataque aéreo. La ciudad de Taganrog, así como los distritos de Azov y Neklinovski, fueron el objetivo", ha concluido Sliusar.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha ordenado a sus Fuerzas Armadas centrar los próximos ataques sobre refinerías de Rusia ante la escasez de combustible en el país, lo cual ha creado un malestar social entre la población, donde se han podido apreciar imágenes de largas filas de vehículos en las gasolineras, con enfrentamientos entre los ciudadanos incluidos en los últimos días.

Zelenski ha asegurado que la crisis de combustible en Rusia "se agudiza" por la negativa del presidente Vladimir Putin a poner fin a la guerra y ha advertido de que los ataques de largo alcance que han venido lanzando en las últimas semanas continuarán y para ello ha anunciado la creación de un "comando especial".