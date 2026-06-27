Ucrania.- AMP.- Ucrania anuncia nuevos bombardeos contra uno de los principales suministros de combustible para Moscú

RUSSIA, MOSCOW - JUNE 27, 2026: A parade is held on Moscow's Garden Ring during the 2nd Moscow Electric Transport Festival as part of the Summer in Moscow project - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Seguridad Ucraniano (SBU) ha anunciado este sábado que ha vuelto a atacar con aviones no tripulados las instalaciones de bombeo rusas en Vtrovo, una de las principales arterias de suministro de combustible para la capital, Moscú.

Rusia todavía no ha hecho comentarios sobre el que se trataría del segundo ataque contra las instalaciones en menos de un mes.

La estación de bombeo, operada por la estatal rusa Transneft, bombea diésel al llamado "oleoducto del anillo", que reparte el combustible a los enormes depósitos que rodean la capital rusa.

Poco después, Rusia ha anunciado un ataque aéreo contra una infraestructura energética clave en el este de Ucrania, la refinería de petróleo Yukoil en la región de Zaporiyia.

Para el ataque, Rusia ha empleado vehículos aéreos no tripulados de largo alcance Geran-4 Siker y Geran-2 Siker que han provocado un "incendio masivo" en las instalaciones.

Ucrania tampoco se ha pronunciado sobre este ataque ruso.