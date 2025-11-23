Ucrania.- AMP.- Ucrania ataca la estratégica central eléctrica moscovita de Shatura

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han confirmado un ataque aéreo ucraniano ocurrido esta pasada madrugada contra la central eléctrica de Shatura, en la región de Moscú y uno de los puntos de suministro más importantes de la zona, en un bombardeo que no ha dejado víctimas y cuyo alcance está pendiente todavía de evaluación.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, ha confirmado un incendio en la estación eléctrica que ahora mismo está bajo control y cortes generalizados de calefacción que están en proceso de reparación a la espera de una reunión en las próximas horas "con todos los servicios, incluido el Ministerio de Situaciones de Emergencia, para determinar los próximos pasos para restablecer la infraestructura", según ha indicado en su canal de Telegram.

Vorobiov ha querido insistir en que el ataque no ha cortado en ningún momento el suministro general de luz ni la mayor parte de los aparatos eléctricos pero sí que fue necesario activar la red de emergencia para mantener activa la corriente.

El gobernador de Moscú ha añadido que no tiene constancia de impactos directos de aviones no tripulados explosivos y que los daños fueron causados más bien por los restos de estos aparatos que habían sido previamente derribados.

La central es una de las más importantes de la región, que suministra electricidad a los más de 30.000 habitantes de la ciudad de Shatura como a las localidades colindantes. La instalación, en términos generales, es considerada además como un nodo crucial del sistema eléctrico de la región central de la Federación Rusa.

NUEVOS INTERCAMBIOS DE ATAQUES

Por lo demás, Rusia y Ucrania se han vuelto a atacar durante la noche, a pocas horas de unas cruciales las conversaciones que tendrán lugar este domingo en Ginebra sobre un plan de paz para poner fin a la guerra, presentado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Al menos 15 personas resultaron heridas cuando un bloque de apartamentos en la ciudad ucraniana de Dnipro se incendió tras un ataque con un dron ruso, según las autoridades locales. Una niña de 11 años se encontraba entre los heridos en el ataque a la ciudad, ubicada en el río Dniéper, en el centro-este de Ucrania.

Además, dos bloques de viviendas fueron alcanzados el sábado por la noche en la región meridional de Zaporiyia según la administración militar regional, con seis heridos. Tres hombres y tres mujeres necesitaron atención hospitalaria.

La fuerza aérea ucraniana informó que las fuerzas rusas dispararon 98 drones durante la noche, la mayoría de los cuales fueron neutralizados, mientras que 27 lograron pasar en 12 puntos. Al menos ocho personas murieron y 15 resultaron heridas desde el sábado en las regiones de Donetsk y Jersón, en conflicto, informaron las autoridades.

Rusia, por su parte, ha denunciado la muerte de un civil en las últimas horas en la región de Bélgorod, que ha sido atacada por casi un centenar de drones ucranianos en las últimas horas y de los cuales cuatro han terminado impactando en las ciudades de Valuyki, Grayvoron, Shebekinsky y Golovino, entre otros puntos.

Al mismo tiempo, y ya en lo que se refiere al frente, el Ministerio de Defensa ruso también ha asegurado que sus fuerzas se han hecho con el control de dos localidades en Dnipropetrovsk (Tijoye y Otradnoye) y una tercera localida, Petrovskoye, en Donetsk, aunque esta información no ha sido verificada por Ucrania.