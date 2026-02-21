Ucrania.- AMP.- Ucrania ataca una fábrica de misiles balísticos e intercontinentales en los Urales rusos

RUSSIA, KHERSON REGION - FEBRUARY 7, 2026: A serviceman of an Airborne Forces artillery unit deployed with the Dnepr Group of the Russian Armed Forces carries a shell for a 2A36 Giatsint-B 152mm towed 152 mm field gun in the zone of the special military o - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

Al menos once personas han resultado heridas este sábado en Vótkinsk, a 1.600 kilómetros de la frontera con Ucrania, en un ataque ucraniano con misiles contra una fábrica de misiles balísticos e intercontinentales.

El ministro de Salud de la república rusa de Udmurtia, Sergei Bagin, ha confirmado en su cuenta de Telegram que el ataque se ha saldado con la hospitalización de tres de estos heridos: dos en estado moderado y uno grave que ha necesitado de una operación quirúrgica para su estabilización.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas ha informado de un ataque contra la Planta Vótknsk con misiles de crucero FP-5 Flamingo, lo que habría provocado un incendio. "Los resultados están siendo investigados", ha explicado en un comunicado publicado en redes sociales.

En esta planta se fabrican misiles balísticos intercontinentales RS-24 Yars, Yars-S y Yars-M; misiles balísticos ZM-30 (R-30) Bulava para submarinos del proyecto 955A Borey-A y misiles balísticos 9M723-1 para los sistemas OTRK Iskander-M y 9-S-7760 para los sistemas Kinzhal, según Kiev.

Asimismo Ucrania ha atacado la planta de procesamiento de gas de Neftegorsk, en la región de Samara, que suministra gas a las Fuerzas Armadas Rusas, siempre según la versión de Kiev. El ataque ha provocado un incendio.

Asimismo han bombardeado una planta de piezas electrónicas en Saransk, la capital de la república rusa de Mordovia. Concretamente habría sido atacada la fábrica de Elektrovypryamitel, según recogen medios rusos.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha confirmado ataques rusos con 120 drones y un misil Iskander desde la tarde del viernes hasta ahora que han dejado al menos tres heridos en el país.

Todos ellos han sido identificados en la región de Jersón, en el sureste de Ucrania, donde ha sido alcanzado un minibús que circulaba por la capital homónima. Un conductor y otras dos personas más resultaron heridas pero su estado no reviste gravedad, según la administración local.