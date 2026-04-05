Ucrania.- AMP.- Ucrania ataca instalaciones de la petrolera Lukoil y un oleoducto en el oeste de Rusia

Archivo - RUSSIA, MOSCOW - NOVEMBER 12, 2025: A view of a Lukoil filling station on Kalanchevskaya Street - Europa Press/Contacto/Valeria Kalugina - Archivo

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han confirmado incendios en dos instalaciones de la petrolera Lukoil en la región rusa de Nizhni Novgorod, escenario de una ola de ataques ucranianos que han comprendido más de una treintena de aviones no tripulados en las primeras horas de este domingo.

El gobernador de la región, Gleb Nikitin, ha precisado que los incendios fueron provocados por la caída de restos en llamas de drones derribados y que también han resultado afectados algunos edificios residenciales y la planta eléctrica de Novogorkovskaya.

Poco después de su primer mensake, Nikitin ha precisado que una de las instalaciones alcanzadas es la refinería de Norsi, la cuarta más grande de Rusia, cuyo incendio ha sido controlado.

El gobernador de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, también ha confirmado ataques ucranianos contra el puerto de Primorsk, donde se ha incendiado un tanque de combustible próximo a un oleoducto pero las llamas están bajo control. En total, la defensa aérea de la región ha repelido en las últimas horas 19 ataques de drones ucranianos.

En términos generales, el Ministerio de Defensa ha informado de que las defensas aéreas han destruido 87 drones ucranianos sobre objetivos rusos durante esta pasada noche, en un nuevo episodio de esta fase actual de la guerra de Ucrania, centrada particularmente en los ataques a las infraestructuras energéticas del bando contrario.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra la infraestructura industrial rusa, atacando instalaciones que van desde puertos marítimos hasta refinerías y plantas de fertilizantes, en un intento por reducir los ingresos por exportaciones de materias primas en medio del aumento de los precios mundiales provocado por el conflicto en Oriente Próximo.

La guerra entre Israel y Estados Unidos en Irán ha frustrado las esperanzas de un rápido acuerdo de paz que pusiera fin a la invasión a gran escala del Kremlin contra su vecino, que ya lleva cinco años.

Por su parte, Ucrania ha informado de que Rusia ha lanzado esta pasada noche 93 aviones no tripulados contra el país: 76 de ellos fueron derribados por el sistema de defensa aérea, mientras que 17 acabaron impactando en una decena de localidades, según el Estado Mayor de Ucrania en Telegram, citando información preliminar.

Los drones atacaron Odesa, la tercera ciudad más grande de Ucrania, en la costa del Mar Negro, en una operación que ha terminado con dos heridos y múltiples incendios ahora bajo control, según la administración militar de la ciudad.