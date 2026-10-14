Ucrania confirma limitaciones de Starlink y se ve forzado a interrumpir "varias misiones"

Archivo - May 31, 2023, Donetsk region, Ukraine: Member of Ukrainian Army Forces handles Aviation Systems of Ukraine Valkyrja drone designed and produced in Ukraine used for reconnaissance of Russian positions in undisclosed location near town of New York - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

Polonia afea a Elon Musk que "juegue a la política con sus productos"

El magnate defiende que es Trump quien decide "las limitaciones de velocidad o uso"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han trasladado este miércoles que Starlink --sistema de Internet por satélite de la compañía SpaceX de Elon Musk y fundamental para las comunicaciones militares ucranianas-- ha sido restringido sin previo aviso, "lo que ha provocado la interrupción de varias misiones".

"Puedo confirmar que esta noche SpaceX ha implementado un límite de velocidad en las terminales Starlink", ha advertido Serhi Beskrestnov, asesor militar y tecnológico de primer nivel del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para quien esta interrupción "no puede ser una coincidencia".

Beskrestnov ha explicado que esta situación "está relacionada con la situación política actual", en alusión a las advertencias que Estados Unidos hizo a Ucrania de que cortaría el suministro de información de Inteligencia e inhabilitaría Starlink si no cesaban los ataques a refinerías rusas.

El asesor militar de Zelenski ha señalado que estas restricciones no solo han afectado a las misiones de largo alcance y a la logística del frente, sino que además suponen un problema para proteger el espacio aéreo de los drones.

"Starlink es la solución más eficaz para proteger nuestro espacio aéreo de los drones 'Shahed'. Con sus acciones, nuestros aliados nos están privando de una de las pocas oportunidades para proteger al país de los drones 'Shahed'", ha lamentado.

En esa línea se han manifestado también fuentes del Ministerio de Defensa de Ucrania, según recoge la prensa local, que han confirmado que estas limitaciones de conectividad han provocado la cancelación de varias misiones.

POLONIA AFEA LOS "JUEGOS POLÍTICOS" DE MUSK

Las primeras reacciones no han tardado en llegar y el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha afeado a Elon Musk, a quien se ha referido como "grandullón", de "jugar a la política con sus productos otra vez".

"Como tus clientes europeos, te estamos observando", ha advertido en un breve mensaje en sus redes sociales, donde Sikorski y Musk ya tuvieron hace más de un año un cruce de declaraciones con respecto a este asunto, después de que el magnate amenazara veladamente con desconectar a Ucrania de Starlink ante posibles impagos.

Sikorski respondió que Polonia financia con 50 millones de dólares anuales el sistema Starlink para Ucrania y advirtió de que "a parte de la ética de amenazar a la víctima de la agresión, si SpaceX resulta ser un proveedor poco confiable", se verían "obligados a buscar otros proveedores".

MUSK DEJA LA CUESTIÓN EN MANOS DE TRUMP

En un comentario en redes sociales, el dueño de SpaceX ha explicado que "los sistemas Starshield son propiedad del Gobierno de Estados Unidos y están bajo su control" y que es Trump, en último término, quien decide sus "limitaciones".

"Cualquier limitación de velocidad o uso la deciden las fuerzas armadas estadounidenses y, en última instancia, el presidente de Estados Unidos", según Musk.

El magnate añade que "Starlink es un servicio comercial propiedad de SpaceX y controlado por esta empresa", y su uso "se limita a actividades civiles o defensivas y no puede utilizarse para acciones militares ofensivas, ya que esto sería inapropiado para una empresa comercial".