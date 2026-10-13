Ucrania confirma que sigue recibiendo informes de Inteligencia de EEUU en plena tregua energética

September 30, 2026, Kyiv, Ukraine: Ukrainian Minister of Foreign Affairs Andrii Sybiha attends a meeting with representatives of the Liberal Democratic Party in Japan's National Diet, headed by former Japanese Minister of Defence and member of the House o - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha confirmado que continúan recibiendo informes de Inteligencia de los servicios de Estados Unidos, después de que la prensa británica informara de Washington dejaría de hacerlo si Kiev no aceptaba su propuesta para detener los ataques a instalaciones energéticas.

"Probablemente se pregunten si recibimos información de Inteligencia de la parte estadounidense. Sí, continuamos con esta cooperación", ha señalado Sibiga este martes en un foro sobre seguridad que se celebra en Varsovia, la capital de Polonia, según ha recogido la agencia Ukfrinform.

De igual forma, ha matizado que sí fueron advertidos de los ataques que las fuerzas rusas lanzaron la noche del lunes sobre territorio ucraniano, si bien llegó de manera tardía debido a las características del armamento empleado por Rusia, tras lamentar el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que los avisos no llegaran a tiempo.

"La alerta roja se activó con retraso, pero esto se debió al tipo especial de armamento utilizado por la parte rusa", ha explicado Sibiga acerca de este ataque con cinco misiles balísticos, caído la noche del lunes sobre Kiev y que Zelenski ha calificado este martes de "especialmente vil" debido a los objetivos alcanzados.

El diario británico 'The Financial Times' informó de que Estados Unidos advirtió a Ucrania con dejar de suministrar información de sus servicios de Inteligencia e inhabilitar Starlink --fundamental para las comunicaciones militares ucranianas-- si no ponía fin a los ataques a refinerías y otras instalaciones energéticas rusas.

En otro momento de su intervención, Sibiga ha hecho de esta imposición que llega desde la Casa Blanca un gesto de "verdadero reconocimiento" a Ucrania. "En menos de dos años hemos pasado de una situación en la que no teníamos cartas en la mano a una en la que nos dicen que no las juguemos", ha dicho.

Sibiga ha aludido así al paralelismo que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó a Zelenski en aquel tenso encuentro en el Despacho Oval en febrero de 2025, en el que el estadounidense acusó a su invitado de desagradecido, y que supuso el peor momento de la complicada relación que ambos líderes mantienen.

"Esto es un verdadero reconocimiento a Ucrania. Este es nuestro verdadero logro y una lección importante que hemos aprendido", ha señalado Sibiga.

Por su parte, al ser preguntado por ello este martes, el Kremlin ha asegurado que no dispone de ninguna información de que esta cuestión haya sido presentada como condición en la propuesta de Trump. "No sabemos nada al respecto", ha declarado el portavoz de Moscú, Dimitri Peskov.

Trump anunció el domingo un acuerdo de alto el fuego que libraba de los ataques a las refinerías y otras plataformas energéticas de ambos bandos. En las últimas horas, Ucrania ha denunciado que Rusia no está siguiendo el plan. Sin embargo, desde Estados Unidos perciben más predisposición en el presidente ruso, Vladimir Putin, que en Zelenski para alcanzar un acuerdo.