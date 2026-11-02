Ucrania denuncia 24 muertos en un ataque ruso en Zaporiyia y acusa a Moscú de no querer rebajar la guerra

October 28, 2026, Ukraine, Ukraine, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visits The Hague, Netherlands, on October 28, 2026, during a working visit to the country. Zelenskyy meets Dutch Prime Minister Rob Jetten and King Willem-Alexander to di - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han informado este lunes que al menos 24 personas han muerto en un ataque ruso en la región de Zaporiyia, en una oleada de bombardeos, que, según han denunciado, evidencia que Rusia no quiere rebajar la intensidad de la guerra, después del alto el fuego humanitario pactado en la localidad de Oleshki, en la región de Jersón.

"El número de fallecidos a causa de los ataques rusos contra una institución educativa en una localidad de Zaporiyia ha ascendido a 24, entre ellos dos rescatistas y cuatro agentes de policía", ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en su última actualización.

"Otras cinco personas han resultado heridas, incluidos dos rescatistas. Las operaciones de rescate y emergencia continúan en curso", ha añadido.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había denunciado previamente el ataque "absolutamente horrendo" contra Komishuvaya. "Desde esta mañana, el asentamiento ha sido golpeado varias veces por bombas aéreas. Los ataques apuntaron a una escuela utilizada para fines humanitarios. La gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí", ha denunciado el .

Según ha afirmado, varias oleadas de ataques han afectado al refugio donde las personas se habían cobijado de los primeros bombardeos. "Trágicamente, ya se han reportado 18 personas muertas. Mis condolencias a sus familias y seres queridos. Cinco personas han resultado heridas", ha indicado, apuntando que hay tareas de rescate en marcha.

Kiev ha denunciado que el ataque buscaba golpear a los residentes mientras recibían ayuda humanitaria en lo que ha enmarcado en "una prueba más de que Rusia no quiere ninguna desescalada ni ninguna justicia real".

"Después de la operación humanitaria en Oleshki, hubo un momento en que los siguientes pasos podrían haber demostrado que el progreso hacia la paz era posible. Con estos asesinatos, Rusia está enviando una señal completamente opuesta: Rusia cuenta con más muertes", ha insistido Zelenski después de que nuevos ataques rusos hayan desvanecido la opción de que la cooperación en Oleshki sirviera de ejemplo a seguir.

En este sentido, el líder ucraniano ha pedido "una respuesta del mundo" a esta nueva ofensiva. "Una respuesta fuerte y dura. Una respuesta a Rusia y apoyo para Ucrania", ha defendido, insistiendo en que la prioridad debe ser proteger vidas.

ATAQUES EN SLOVIANKS Y MIKOLAIV

Estos bombardeos se suman a otros ataques mortales registrados en las ciudades de Sloviansk y Mikolaiv. En la primera ciudad, un ataque aéreo ha acabado con vida de una mujer y ha dejado otros siete ciudadanos heridos en un ataque a edificios residenciales, una tienda, un edificio administrativo y un almacén.

En el caso de Mikolaiv, la munición del Ejército ruso ha golpeado una vivienda particular que se ha incendiado dejando un muerto y un herido.