Ucrania.- AMP.- Ucrania denuncia un ataque ruso en Chernóbil cerca de un depósito de combustible nuclear usado

Archivo - April 23, 2026, Prypiat, Kyiv Region, Ukraine: The Energetik Palace of Culture is situated in the ghost town of Prypiat, radioactively contaminated by the Chornobyl disaster, Kyiv region, Ukraine, April 23, 2026. Prypiat, located two kilometres - Europa Press/Contacto/Evgen_kotenko - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ucraniano ha denunciado que un ataque ruso con aviones no tripulados ha alcanzado esta pasada madrugada las inmediaciones de un depósito de combustible nuclear usado en la zona de exclusión de la central de Chernóbil sin que por ahora exista constancia de fuga radiactiva tras un incidente que la OIEA ha declarado de particular gravedad.

El ataque ha tenido lugar sobre las 02.10 de esta madrugada y ha provocado un incendio en las instalaciones del Centro de Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado (CSSF, por sus siglas en inglés), un edificio de recepción de contenedores que ha registrado graves daños materiales según ha publicado la operadora estatal Energoatom.

"El foco del incendio, con una superficie de 40 metros cuadrados, fue rápidamente localizado y completamente extinguido. No hay heridos entre el personal. La situación radiológica en la instalación central de almacenamiento de combustible nuclear se mantiene dentro de los límites normales", ha explicado la empresa ucraniana.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha precisado en redes sociales que el proyectil es un dron modelo Shahed, de origen iraní y empleado de manera asidua por Rusia para bombardear en este caso "una infraestructura de vital importancia" en un ataque "sumamente vil".

Tras ratificar que no hay constancia a mediodía de un incremento de los niveles de radiación, "lo que sin duda ha crecido es la audacia de Rusia, que hace tiempo alcanzó niveles desmesurados", según el mandatario, que ha vuelto a reclamar, a pocas horas de su reunión en Londres con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, "medidas concretas por parte de la comunidad internacional para que los rusos sientan que esta guerra terrorista que libran es un golpe contra la propia Rusia".

Por lo demás, Ucrania ya ha informado al Organismo Internacional de la Energía Atómica, cuyo equipo en Chernóbil "visitará próximamente las instalaciones para inspeccionar el impacto".

El director general de la agencia, Rafael Mariano Grossi, ha avisado de que "el incidente es sumamente preocupante, ya que ocurrió en una instalación que contenía grandes cantidades de material nuclear, almacenado a pocos metros del edificio atacado".

"Los ataques contra instalaciones nucleares son totalmente inaceptables y contravienen directamente los principios fundamentales de seguridad nuclear, en particular los siete pilares indispensables para la seguridad nuclear durante un conflicto militar", ha zanjado.