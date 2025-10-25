Ucrania.- AMP.- Ucrania denuncia al menos dos muertos y nueve heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev

Imagen de archivo de un bombardeo ruso en Kiev, a 25 de octubre de 2025 - SERVICIO DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / TELEGRAM

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y nueve se encuentran heridas como consecuencia de un nuevo ataque ruso sobre la capital de Ucrania, Kiev, y sus inmediaciones, según el último balance proporcionado por los servicios de emergencia.

En su cuenta de Telegram, Emergencias informa de impactos sobre los distritos de Desnyanski, Dniprovski y Darnitski.

En términos generales, las Fuerzas Aéreas de Ucrania han informado del derribo de cuatro de nueve misiles balísticos y 50 de 62 drones de ataque lanzados por las fuerzas del Kremlin durante la noche.

Gran parte de Kiev ha sido atacada, con daños principalmente en zonas residenciales e infraestructura municipal, incluyendo una guardería, según ha informado Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, también en Telegram.

También ha sido atacada la región de Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, donde hay constancia de dos fallecidos, uno de ellos efectivo de rescate y el otro una mujer, así como otros siete heridos, en la comunidad de Petropavlovsk.

"No hay nadie en el mundo que quiera la continuidad de la guerra, excepto Rusia", ha denunciado en su comunicado de condolencias el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, quien ha tachado de "absurdo" que Rusia se haya convertido este mes en presidente rotatorio del Consejo de Seguridad de la ONU.

"El terrorismo ruso puede y debe detenerse mediante la acción colectiva", ha concluido.