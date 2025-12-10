Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales

Archivo - Sep 26, 2021 - Sevastopol, Crimea - Novocherkassk (BDK-46) is a large landing ship of project 775, serving in the Black Sea Fleet of the Russian Navy. - Europa Press/Contacto/Katrina Kochneva - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha detenido este miércoles en Odesa un buque de la supuesta flota fantasma rusa que transportaban toneladas de cereales y otros productos agrícola desde la península de Crimea, con posible rumbo hacia países africanos.

El propietario del buque está en la lista negra de las autoridades de defensa ucranianas, si bien durante estos años ha intentado sortear las sanciones con el cambio constante de nombre, bandera y el supuesto contenido de la carga.

En el momento de la detención, se encontraban a bordo de la embarcación el capitán y una quincena de miembros de la tripulación, todos ellos de diferentes países de Oriente Próximo, según ha detallado el SBU en un comunicado.

Antes del inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022, las autoridades ucranianas registraron que el buque atracó al menos siete veces en Sebastopol para exportar miles toneladas de cereal rumbo a países del norte de África.

Por otro lado, el SBU ha atacado este miércoles en el mar Negro a un petrolero con bandera de Islas Comoras, que supuestamente forma parte de esta flota en la sombra y que ya había sido sancionado por la Unión Europea y Reino Unido.

El ataque con drones se ha producido cuando circulaba por la zona económica exclusiva de Ucrania rumbo al puerto ruso de Novorosísk. "El petrolero viajaba a máxima velocidad con su transpondedor apagado y sufrió daños importantes", han señalado fuentes policiales a la agencia de noticias Ukrinform.

Se trata del tercer buque de este tipo alcanzado en las últimas dos semanas debido a estos ataques, han informado.

Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, hay al menos 400 buques de esta supuesta flota en la sombra con la que Rusia intenta sortear las restricciones internacional que no están todavía sujeta a sanciones.

En el caso del traslado de cereal, Ucrania considera que el que procede de Crimea es ilegal, al igual que el de los territorios del Donbás ocupado. La península es un centro logístico vital para la exportación de este tipo de carga.