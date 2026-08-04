March 22, 2024, Zaporizhzhia, Ukraine: A Ukrainian State Emergency Service firefighter seen during the short pause during inspection of a destroyed private house (looking for a little girl and her father) following the Russian missile attack in Zaporizhzh - Europa Press/Contacto/Andriy Andriyenko

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han informado este martes de la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, tras los nuevos ataques que las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado durante las últimas horas en varias provincias, como Odesa, Jersón, Sumi, o Donetsk.

El gobernador de Sumi, Oleg Grigorov, ha detallado que las menores de edad fallecidas son dos niñas de 5 y 10 años, quienes murieron junto a otra mujer bajo los ataques aéreos del Ejército ruso. "Una noche difícil, consecuencias terribles", ha lamentado en un mensaje en sus redes sociales.

Grigorov ha señalado que seis bombas guiadas han impactado sobre infraestructura civil, mientras que otras dos han logrado ser repelidas por las defensas aéreas de las fuerzas ucranianas.

En la ciudad de Mikolaiv, capital de la provincia homónima, otra mujer ha fallecido por los ataques rusos de las últimas horas. "No había objetivos militares" sobre las zonas dañadas, ha denuncia el alcalde Oleksandr Sienkevich en un mensaje en sus redes sociales.

"Terroristas rusos atacaron deliberadamente un sector privado. Los hogares de personas que simplemente estaban haciendo su vida, regresando a casa y acostándose", ha lamentado Sienkevich.

En las últimas horas, las autoridades locales ucranianas han informado de ataques sobre el centro de la ciudad de Kramatorsk, provincia de Donetsk, que por el momento ha dejado más de veinte heridos. Asimismo, se han registrado otros bombardeos en Jersón y Odesa, con varios heridos más.

ZELENSKI DENUNCIA "CACERÍAS DELIBERADAS" DE CIVILES

En Jersón, una de las imágenes de este martes muestran como un dron ruso impacta sobre un hombre, que huye desesperadamente sin evitar ser alcanzado. El vídeo ha sido compartido por el presidente Volodimir Zelenski, quien ha denunciado el "safari" al que las autoridades rusas someten a diario a la población civil.

"Un dron ruso cazó deliberadamente a un hombre que vendía verduras y detonó justo a su lado. Los rusos incluso admitieron el crimen, mostrando cero arrepentimiento y jactándose abiertamente de atormentar a la gente. El hombre resultó herido en la explosión", ha relatado Zelenski en sus redes sociales.

"Todos los días, la gente común en Jersón se enfrenta a estos 'safaris' de los rusos. El mundo debe ver esto. Debe ver cada prueba de que Rusia ha enloquecido y de que sus soldados se deleitan matando y maltratando a civiles", ha denunciado.

Como ha venido haciendo en mensajes similares sobre los "crímenes" del Ejército ruso, Zelenski ha insistido en que sin la presión de la comunidad internacional, el Kremlin seguirá actuando como hasta ahora viene haciendo. "Es imposible imaginar que el mundo pueda coexistir con este mal", ha valorado.

"Debemos actuar y apoyar la vida de maneras que se obligue a Rusia a pensar seriamente en la paz en lugar de expandir el alcance de sus drones. Esto no se trata solo de Ucrania", ha dicho Zelenski, quien ha advertido de que Moscú acabará por apuntar hacia otros países, como Polonia, Finlandia, Moldavia, o los bálticos.