Ucrania lanza un ataque masivo contra la flota báltica de Rusia en San Petersburgo

Archivo - July 31, 2022, St. Petersburg, Russian Federation: These images show the main celebrations in St. Petersburg as Russia held its Navy Day parades on Sunday (31July2022)..President Vladimir Putin attended the event in St. Petersburg, which also t - Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha confirmado que el Ejército ucraniano ha lanzado un ataque masivo con drones contra la flota báltica de la Marina rusa en la isla de Kotlin, en las inmediaciones de San Petersburgo, que ha dejado por el momento cuatro heridos leves y llevado a las autoridades a declarar una orden de evacuación.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, ha confirmado en redes sociales que la ciudad ha sido objetivo de "un ataque a gran escala por parte de vehículos militares no tripulados" que ha provocado la activación de la defensa aérea.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Leningrado, Alexander Drozdenko, ha informado de la evacuación de más de 600 personas tras un incendio declarado en el distrito de Lomonosovski como consecuencia del impacto de un dron sobre "instalaciones del Departamento de Defensa". Al menos cuatro personas han recibido atención médica y una de ellas está hospitalizada.

"Más de 600 personas han sido evacuadas de la zona de seguridad, 390 de las cuales están en centros de acogida provisional y el resto están en casas de familiares", ha explicado en redes sociales. Los evacuados han recibido ya agua y alimentos y hay médicos ha informado Drozdenko.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha confirmado el asalto efectuado contra la base de Kronstadt, en el oeste de esta pequeña isla del golfo de Finlandia, a 1.000 kilómetros de la frontera ucraniana, "un símbolo de las fuerzas navales rusas y un elemento estratégico de la maquinaria bélica enemiga, que alberga buques de guerra, submarinos, centros de entrenamiento, astilleros y astilleros".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha celebrado este ataque y exigido a Rusia que negocie la paz de una vez. "Rusia debe poner fin a su guerra y detener sus ataques contra la vida. Cualquier manifestación de injusticia contra Ucrania recibirá una respuesta justa", ha avisado el mandatario.