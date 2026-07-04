Ucrania niega que la estratégica ciudad de Konstantinovka haya caído en manos de Rusia

July 3, 2026, Kramatorsk, Donetsk, Ukraine: KRAMATORSK, DONETSK REGION, UKRAINE - JULY 3, 2026: Damage is seen at the Good News Evangelical Church in Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine, following a Russian airstrike that struck a residential area during - Europa Press/Contacto/Francisco Richart Barbeira/J

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha desmentido este sábado el anuncio realizado hace 24 horas por el Kremlin sobre la conquista rusa de la estratégica ciudad de Konstantinovka, en la región de Donetsk, en el este ucraniano.

Frente a la declaración realizada el viernes por el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andriy Kovalev, ha asegurado al diario 'Pravda' que sus fuerzas en la ciudad están resistiendo los envites de los efectivos rusos en los alrededores y de grupos de saboteadores en el interior de la urbe.

"Durante el 3 de julio, el enemigo llevó a cabo 11 operaciones de asalto, pero no obtuvo ningún éxito. En cambio, el enemigo, y no por primera vez, recurre a la difusión de desinformación y noticias falsas por parte de sus más altos funcionarios", ha manifestado el comandante.

"Los defensores ucranianos siguen manteniendo sus posiciones en las líneas designadas. La situación sigue siendo difícil, pero está bajo el control de las Fuerzas de Defensa de Ucrania", ha añadido.

Poco después, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha ratificado que la ciudad sigue bajo control ucraniano y las palabras de Peskov son poco menos que un delirio.

"Es solo otra mentira rusa, un intento de generar alguna noticia. Si Konstantinovka estuviera bajo control ruso, quizás Putin no tendría problema en reunirse conmigo allí para encontrar una vía diplomática que pusiera fin a esta guerra. Pero la realidad es que no cruzará la línea del frente; la realidad es muy distinta a sus palabras", ha manifestado el mandatario.

Este sábado, Rusia mantiene que la ciudad es suya. El jefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor ruso, Sergei Rudskoi, ha dado incluso cifras de bajas entre las filas ucranianas: el país ha "perdido" a 13.500 militares durante la última fase de los combates.

"A pesar de las medidas adoptadas por el mando de las Fuerzas Armadas ucranianas, las unidades ucranianas no lograron mantener la ciudad bajo el ataque de las tropas rusas", ha aseverado en rueda de prensa recogida por Interfax.