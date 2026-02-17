Ucrania.- AMP.-Ucrania reconoce que parte "sin excesivas expectativas" para la nueva mesa de diálogo con Rusia en Suiza

February 4, 2026, Abu Dhabi, United Arab Emirates: Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine Andrii Hnatov (2nd L), Secretary of Ukraine's National Security and Defence Council Rustem Umerov (3rd L), Head of the Office of the President of - Europa Press/Contacto/UAE Ministry Of Foreign Affa

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han reconocido este martes que parten "sin excesivas expectativas" para esta nueva mesa de diálogo con Rusia y Estados Unidos, que acoge hasta el miércoles la ciudad suiza de Ginebra.

El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, quien encabeza la delegación de Kiev, ha reconocido que aún con el objetivo de poner sobre la mesa soluciones que puedan acercar el conflicto a una "paz sostenible", no hay excesivas expectativas del encuentro.

"Contamos con los marcos aprobados por el presidente de Ucrania y un mandato claro. La seguridad y las cuestiones humanitarias están en la agenda", ha detallado en un breve mensaje en sus redes sociales, desde donde ha agradecido a Estados Unidos su "consistente" mediación y a Suiza por organizar el evento.

Se trata de la tercera vez que se reúnen las partes bajo este formato a tres, con la mediación de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ya instó a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, hace unos días a acelerar el proceso de negociación para llegar a una solución pactada lo antes posible.

En la víspera, las partes confirmaron que la situación de los territorios del este y sureste ocupados por Rusia durante la guerra sería una de las cuestiones a tratar, y cuyo estatus es uno de los principales puntos de fricción.

El Kremlin ya ha descartado que a lo largo de la jornada de este martes se ofrezcan "novedades" del encuentro puesto que ha de prolongarse hasta el miércoles.

EN "COMUNICACIÓN CONSTANTE" CON SUS SOCIOS EUROPEOS

La delegación ucraniana también ha confirmado la presencia de asesores de seguridad de sus socios europeos en Ginebra, si bien no pueden participar directamente en las negociaciones, ha explicado el asesor de la Presidencia, Sergi Leshchenko, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

"Su presencia nos conviene, siempre hemos defendido que Europa debe estar presente en la mesa de negociación", ha señalado el asesor, remarcando que se trata de una directriz del propio presidente Zelenski en línea con el "inevitable" camino de Ucrania hacia la Unión Europea. "Es beneficioso" para ambos, ha dicho.

No obstante, ha matizado que esta representación europea --formada por asesores de seguridad de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido--, no tiene autorización para estar presente en la sala de reuniones, aunque sí están "en comunicación constante".

El formato a tres bandas de esta negociaciones, primero en Abu Dabi y ahora en Ginebra, ha ahondado en el malestar de una parte de la clase política europea que se siente relegada y reclama mayor presencia en las conversaciones de paz, en reconocimiento al gran gasto económico que lleva a cabo para apoyar a Ucrania.