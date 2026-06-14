Ucrania redobla sus ataques contra la infraestructura industrial en dos regiones de Rusia

RUSSIA, DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC - JUNE 3, 2026: A Russian Investigative Committee officer in a Moscow-to-Simferopol intercity coach after It was hit by a Ukrainian combat drone in Yenakiyevo. According to early reports, seven civilians were killed and 1 - Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aviones no tripulados de Ucrania han atacado esta pasada noche la infraestructura industrial de dos regiones de Rusia mientras que las autoridades rusas han confirmado ataques adicionales contra la capital, Moscú, que han llevado a una nueva suspensión temporal de las operaciones en los aeropuertos de Zhukovski y Domodedovo.

El ataque más grave ha ocurrido en la región de Tula, al sur de Moscú, cuyo gobernador, Dimitri Miliaev, ha confirmado el impacto de restos de un dron derribado sobre Novomoskovsk que podría haber alcanzado la gran planta química de Azot, que produce fertilizantes y componentes para la fabricación de municiones.

Miliaev no ha querido por ahora abordar los vídeos que están circulando en redes sociales sobre el posible impacto de los restos en estas instalaciones y se ha limitado a hablar de "impactos en una empresa industrial".

ZELENSKI ASEGURA QUE LA PLANTA DE TULA HA SIDO ALCANZADA

Quien sí ha asegurado que la planta de Azot ha sido alcanzada ha sido el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha felicitado a sus "guerreros" por el éxito de una operación que ha conseguido restringir las actividades de seis aeropuertos rusos y puesto bajo alerta a 28 regiones de Rusia.

El presidente ucraniano ha pedido además que las próximas cumbres del G7, la UE y la OTAN arrojen "decisiones concretas" en particular sobre el "apoyo para la defensa aérea y una mayor cooperación en el marco de los Acuerdos sobre Drones y un mayor fortalecimiento de la presión mediante sanciones contra Rusia".

De vuelta a los combates, otro ataque ucraniano ha ocurrido en la región de Yaroslavl, según ha confirmado el gobernador regional Mijail Yevrayev, que ha alcanzado instalaciones industriales utilizadas para el almacenamiento de combustible.

De momento no hay constancia de heridos en estos ataques.

Por otro lado, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, informó que se habían repelido varios ataques con drones. El aeropuerto Zhukovski de la capital tuvo que ser cerrado debido a una alerta de ataque aéreo y también se han impuesto restricciones en el aeropuerto de Domodedovo.

Rusia ha destruido unos 250 aviones no tripulados ucranianos en las últimas horas, 168 solo en la región de Kursk.