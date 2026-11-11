Ucrania y Rusia concluyen las conversaciones trilaterales con un acuerdo para canjear prisioneros

UNITED ARAB EMIRATES, ABU DHABI - NOVEMBER 10, 2026: Staff prepares for Russia-Ukraine-US trilateral talks over key aspects of creating a new continental security system in the post-war period - Сысоев Григорий / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones de Ucrania y Rusia reunidas en Emiratos Árabes Unidos con la mediación de Estados Unidos han acordado este miércoles realizar un intercambio de prisioneros a gran escala, principal resultado de la nueva ronda de contactos tras nueve meses de estancamiento en las negociaciones.

El jefe de la delegación rusa en Abu Dabi, Vladimir Medinski, ha informado de que la segunda jornada de contactos, que se han prolongado durante dos horas, se centraron en cuestiones humanitarias, contexto en el que las partes han llegado a este acuerdo, que se suma a otros similares logrados durante los últimos meses.

"Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre otro intercambio de prisioneros a gran escala. Los detalles se darán a conocer en breve", ha afirmado al término de las conversaciones, en declaraciones a la agencia rusa TASS.

Por su parte, el jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov, ha confirmado el acuerdo para un intercambio de prisioneros de guerra "a gran escala".

"Ahora estamos trabajando para ultimar los detalles y avanzar en su aplicación práctica. Traer a nuestros compatriotas de vuelta a casa sigue siendo una de nuestras máximas prioridades. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que cada ucraniano regrese del cautiverio lo antes posible", ha detallado.

Umerov ha señalado que la cita trilateral ha tratado cómo alcanzar la paz y la reconstrucción de Ucrania en la posguerra, tras lo que ha recalcado que el primer paso debe ser "poner fin a la guerra y garantizar las garantías de seguridad para Ucrania".

En todo caso, ha avisado de que sigue habiendo "diferencias significativas" entre las partes y que "todavía queda mucho trabajo difícil por delante", aunque ha apuntado a "oportunidades para continuar el proceso de negociación".

En las negociaciones han participado el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner, el yerno del presidente, Donald Trump, en el marco de las primeras conversaciones en nueve meses para tratar "parámetros para medidas humanitarias" de cara a una eventual tregua y posterior acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

Hasta Emiratos se han desplazado también delegaciones de la Unión Europea y de la OTAN, que mantienen conversaciones paralelas con la parte ucraniana para coordinar posiciones y trabajar en cuestiones de seguridad del continente europeo.

Tras la primera jornada de contactos, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, valoró que la cita trató "en detalle" el contenido de "las garantías de seguridad para Ucrania y las bases para su funcionamiento a largo plazo", esto es el mecanismo de seguridad para evitar la repetición del conflicto en un futuro, un plan que podría incluir el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania.