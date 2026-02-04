December 28, 2025, Palm Beach, Fl, United States: Ukrainian Defense Secretary Rustem Umerov, center, listens to U.S President Donald Trump, left, during an expanded bilateral meeting with at Mar-a-Lago, December 28, 2025, in Palm Beach, Florida. Zelenskiy - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ucrania, Rusia y Estados Unidos han arrancado este miércoles una nueva ronda de contactos que acoge Emiratos Árabes Unidos, en la segunda ronda de conversaciones a tres bandas para cerrar las cuestiones mas espinosas de un eventual acuerdo de paz.

"Ha comenzado otra ronda de negociaciones en Abu Dabi", ha confirmado el secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, que ejerce como negociador jefe ucraniano en los contactos.

Según ha añadido en un mensaje en redes sociales, la primera parte del proceso de negociación se realiza a tres bandas, entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. "A continuación, se trabajará en grupos separados por vías específicas, tras lo cual se prevé una sincronización conjunta de posiciones", ha detallado.

Umerov ha reivindicado que la delegación ucraniana sigue "claras directrices" del presidente, Volodimir Zelenski, para lograr una paz digna y duradera y mantiene informado al mandatario sobre el progreso de cada etapa de las negociaciones.

Este mensaje tiene que ver con las críticas lanzadas desde Kiev y la Unión Europea a que Rusia no se toma en serio las conversaciones y que su propia delegación no tiene línea directa con el presidente ruso, Vladimir Putin, lo que obstaculiza lograr avances reseñables.

EMIRATOS PIDE QUE SE APROVECHEN LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA

Por su lado, Emiratos Árabes Unidos ha confirmado el inicio de la nueva ronda de contactos trilaterales, asegurando que este encuentro "pone de relieve sus relaciones sólidas y equilibradas con las tres partes", así como la confianza en el país "a la hora de facilitar el diálogo y fomentar un entorno propicio para las conversaciones".

"El inicio de la segunda ronda refleja el compromiso continuo de las partes con el proceso diplomático", ha señalado el Ministerio de Exteriores emiratí, tras expresar su esperanza en que "se aproveche los resultados de la primera ronda y se contribuya a promover el entendimiento mutuo".

De esta forma, ha reiterado el compromiso de Abu Dabi a la hora de apoyar los esfuerzos internacionales destinados a lograr "una solución política integral y duradera" que refuerce la paz y la estabilidad a nivel regional y mundial.

La capital emiratí ya acogió a finales de enero un encuentro de dos días entre las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, centrado en uno de los aspectos más difíciles de las negociaciones de paz: la situación territorial de Ucrania cuando llegue la posguerra, incluida la exigencia de Rusia de mantener el control de la región del Donbás, parcialmente ocupado por tropas rusas en el marco de la invasión.