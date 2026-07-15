La UE da un año más de protección a refugiados ucranianos si no tienen obligaciones militares en Ucrania

Archivo - Soldados del ejército ucraniano durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la Academia de Infantería de Toledo, a 3 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Robles ha visita la Academia de Infantería para i - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han acordado este miércoles extender un año más, hasta el 4 de marzo de 2028, el estatus de protección temporal que la Unión Europea concede a los refugiados ucranianos que huyen de la guerra y que les permite residir y trabajar en territorio comunitario, aunque ha dejado fuera a quienes hayan incumplido sus "obligaciones" de reclutamiento en Ucrania.

La prórroga de un año ha sido respaldada por los embajadores de los 27 en una reunión en Bruselas, pero requiere aún de su tramitación formal en las próximas semanas por el Consejo (gobiernos) para que se confirme.

La limitación establecida para dejar fuera a los ucranianos en edad militar se aplicará únicamente a las nuevas peticiones de protección presentadas y no a los refugiados que ya cuentan con este estatus provisional en la UE.

Con esta decisión, los Estados miembro quieren apoyar a Ucrania y a su población "durante el tiempo que sea necesario", brindando "claridad y previsibilidad" a los que huyen de la invasión rusa, según han señalado en un comunicado explicando el acuerdo, que deriva de una propuesta realizada por la Comisión Europea el pasado 26 de junio.

Esta extensión viene acompañada de una novedad, ya que se reconoce la necesidad de proteger a las personas desplazadas pero también la necesidad de Ucrania de poder defenderse de la "guerra de agresión ilegal" de Rusia, por lo que se ha acordado que la protección temporal sólo se conceda a "quienes cumplan con sus obligaciones militares en Ucrania".

"Teniendo en cuenta las necesidades de defensa cambiantes de Ucrania, en adelante la protección temporal se concederá únicamente a quienes cumplan con sus obligaciones militares en Ucrania. Esta limitación se aplicará solo a los nuevos solicitantes de protección temporal y no a quienes ya se beneficien de ella en la UE", explican en el comunicado.

En la práctica, para recibir protección temporal, las personas desplazadas de Ucrania deberán demostrar el cumplimiento de sus obligaciones militares. Esto podría hacerse presentando un pasaporte con el sello de salida expedido por las autoridades ucranianas que acredite que abandonaron Ucrania legalmente y, por lo tanto, cumplen con dichas obligaciones. También podría hacerse presentando un documento, en papel o electrónico, que confirme la exención o el cumplimiento de las obligaciones militares.

BRUSELAS PIDE TRANSICIÓN A UN ESTATUS LEGAL PERMANENTE

"Mantenemos nuestro firme apoyo a Ucrania frente a la guerra de agresión ilegal de Rusia (...). El mensaje es claro: seguimos apoyando a Ucrania. Y como parte de nuestro apoyo, también queremos garantizar que Ucrania pueda defenderse", ha dicho en un comunicado el ministro de Justicia e Interior irlandés, Jim O'Callaghan, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE.

Con esta decisión, que parte de una propuesta de la Comisión Europea tras consensuar con Kiev las condiciones de la prórroga, busca dar "claridad y previsibilidad" a los más de 4 millones de ucranianos desplazados en la Unión Europea desde que estalló la guerra, pero atender también a las peticiones del Gobierno de Volodimir Zelenski, que quiere frenar la salida del país de quienes están en edad militar.

Con todo, el Ejecutivo comunitario acompañó esta iniciativa con una llamada a los Estados miembro para recordarles el compromiso de transitar de manera gradual hacia alternativas legales y permanentes para la residencia de estos refugiados en la Unión, de modo que quienes están ya integrados trabajando o estudiando en algún país de la UE dejen de tener un estatus temporal.

En este contexto, Bruselas trabaja en cooperación con los Estados miembro interesados y con las autoridades ucranianas en un programa piloto de retorno voluntario y recuperación, con el que apoyar a quienes deseen regresar con apoyo práctico en ámbitos clave como el empleo, la vivienda y la educación en Ucrania.