La UE destina 153 millones en ayuda humanitaria urgente frente al frío para Ucrania y Moldavia

Archivo - Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escuchan al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada a una cumbre de líderes de la UE en Bruselas. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN UNION - Archivo

La Comisión y el BEI destinan otros 50 millones para cubrir necesidades de electricidad y calefacción en Ucrania BRUSELAS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea desbloqueará 153 millones de euros en ayuda humanitaria urgente para ayudar a cubrir las necesidades básicas frente a la ola de frío en Ucrania y apoyar a las autoridades en Moldavia, en donde se refugian millones de ucranianos desplazados desde la invasión rusa.

El objetivo es ofrecer recursos para que la población vulnerable pueda soportar las temperaturas glaciares pese a la falta de electricidad, causa de los bombardeos rusos sobre infraestructuras energéticas críticas.

Así, Kiev contará con 145 millones de euros para protección, alojamiento, alimentos, dinero en efectivo y apoyo psicológico y acceso a agua potable y servicios médicos por parte de la población.

La ayuda urgente llega días después de que la Comisión Europea informara también del envío de 447 generadores, por un valor de 3,7 millones de euros, para restablecer el suministro eléctrico en hospitales, albergues y otros servicios esenciales.

Otros 500 generadores, todos ellos procedentes de las reservas estratégicas de 'RescEU', se están desplegando para ayudar a mantener los servicios esenciales, según ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

OTROS 50 MILLONES PARA ELECTRICIDAD Y CALEFACCIÓN

A este paquete de ayuda humanitaria, la Comisión Europea ha destinado otros 50 millones de euros junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la empresa energética estatal ucraniana Naftogaz para cubrir necesidades de electricidad y calefacción en el país tras los ataques rusos a las infraestructuras energéticas.

Esta financiación, ha explicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, servirá para apoyar el sistema energético del país "en el invierno más duro desde el inicio de la guerra", tratando de garantizar el suministro de calefacción y energía a los hogares, los servicios críticos y las empresas de todo el país.

Este préstamo adicional, concedido a través del Mecanismo para Ucrania, va en línea de otras ayudas de la UE a las necesidades energéticas ucranianas, elevando hasta los 977 millones de euros el apoyo total de los Veintisiete para la compra de gas de emergencia de cara al invierno 2025-2026.

En paralelo, la empresa Naftogaz se ha comprometido a reinvertir un importe equivalente a esta financiación en proyectos de energías renovables y descarbonización, garantizando que "la seguridad energética inmediata vaya de la mano de los objetivos compartidos de transición verde a largo plazo".

Sobre este nuevo paquete de 50 millones se ha referido la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, que ha relatado que este paquete es "una de las muchas medidas adicionales" para tratar de estabilizar el sistema energético ucraniano, toda vez que "la magnitud" de los ataques rusos hace que Ucrania necesite cada vez más apoyo.

"Las noticias que llegan de Ucrania cada mañana son horribles. Lo que está haciendo Rusia es terrorismo de Estado. Esto va más allá de la guerra. La gente está muriendo de frío. Muchos están huyendo de Kiev y de otras ciudades", ha zanjado.