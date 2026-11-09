La UE enviará una delegación para participar en las negociaciones de paz de Abu Dabi sobre Ucrania

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev - COMISIÓN EUROPEA - Archivo

BRUSELAS, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea y el Consejo Europeo enviarán una delegación conjunta a las conversaciones de paz sobre Ucrania previstas para esta semana en Abu Dabi, después de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunciara este lunes que la Unión Europea estará representada en las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para tratar de poner fin a la guerra con Rusia.

Así lo han detallado fuentes europeas a Europa Press, que han detallado que entre los integrantes de la delegación estará Anna-Maria Boura, la principal asesora diplomática del presidente del Consejo Europeo, António Costa, aunque por el momento no han precisado quién acudirá en representación de la Comisión Europea ni cuál será el mandato concreto de los enviados europeos.

Por su parte, la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho, ha confirmado este lunes durante una rueda de prensa en Bruselas que el Ejecutivo comunitario estará representado en las conversaciones "a nivel de asesor de Seguridad Nacional", si bien ha evitado ofrecer detalles sobre "el formato exacto" en el que participará el bloque comunitario.

En las conversaciones también estará representada la OTAN, que enviará a Abu Dabi al jefe de gabinete del secretario general de la Alianza Atlántica, Geoffrey Van Leeuwen, según han confirmado a Europa Press fuentes de la organización.

Por último, a las reuniones también está previsto que acudan representantes de Francia, Alemania y Reino Unido, que participarán junto a las instituciones europeas y la Alianza Atlántica en los contactos diplomáticos impulsados por Washington.

LA NECESARIA PRESENCIA DE LA UE

En cuanto al contenido de las conversaciones, Pinho ha avanzado que uno de los mensajes que trasladará la representación europea será que cualquier negociación sobre un nuevo marco de seguridad para Europa debe producirse una vez haya terminado la guerra en Ucrania.

"Uno de los mensajes es precisamente que las conversaciones sobre el marco de seguridad europeo deben tener lugar después de que haya terminado el conflicto", ha señalado, defendiendo la necesidad de que la UE esté "unida" para "defender los intereses" del bloque en unas negociaciones que también afectan a su seguridad.

Con todo, ha recordado que esta misma semana los líderes de los Veintisiete se reunirán en el Consejo Europeo informal que se celebra en Dublín, y que allí "se volverá a abordar esta cuestión al más alto nivel", precisamente para garantizar que "todos hablemos desde una misma posición".

Este mismo lunes, la jefa de la Comisión ha afirmado que la Unión Europea participará en las conversaciones de paz sobre Ucrania previstas para esta semana en la capital de Emiratos Árabes Unidos, en las que se espera avanzar hacia un eventual acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia, después de que en los últimos días se hayan intensificado los contactos diplomáticos entre Kiev, Washington y sus socios europeos.

Así lo ha señalado Von der Leyen en un comunicado difundido tras mantener una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de la que ha detallado que ambos han abordado "los esfuerzos de paz en curso", entre ellos las conversaciones que se celebrarán esta semana en Abu Dabi, "en las que la UE estará presente junto a nuestros socios".

La presidenta de la Comisión ha explicado que durante su conversación con Zelenski también ha abordado la situación de seguridad en la región del mar Negro, donde ha advertido de que las amenazas se están intensificando y los ataques están aumentando, con víctimas mortales entre la población civil.

"Es necesario restablecer y preservar la libertad de navegación en el mar Negro", ha defendido Von der Leyen, quien ha reiterado además su respaldo a la petición del mandatario ucraniano de establecer un alto el fuego que incluya las infraestructuras alimentarias y energéticas.

Asimismo, Von der Leyen ha avanzado que espera reunirse nuevamente con Zelenski a finales de esta semana en Dublín --con motivo de un Consejo Europeo informal-- donde también tiene previsto abordar con otros líderes los próximos pasos para avanzar hacia un acuerdo de paz.

Las declaraciones de la conservadora alemana se producen antes de que inicie este lunes una visita a Rumanía y Bulgaria, donde tiene previsto reunirse con sus respectivos dirigentes para analizar la situación sobre el terreno y estudiar cómo Europa puede reforzar su respuesta ante el deterioro de la seguridad en la región.

CRÍTICAS POR LA POCA COORDINACIÓN EN LAS NEGOCIACIONES

El anuncio de la presencia europea en Abu Dabi llega después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reclamara la semana pasada que los Veintisiete designen "de una vez por todas" a un representante único para participar en las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos, ante la proliferación de iniciativas diplomáticas entre distintos países europeos.

En una carta remitida al presidente del Consejo Europeo, Meloni criticó la falta de coordinación entre los Estados miembro y pidió que se aclarase quién debe sentarse en la mesa de negociación en representación de la Unión Europea y con qué mandato.

En respuesta, Costa defendió que "los intereses de la Unión Europea deben estar representados por sus instituciones, de conformidad con los Tratados", una versión que apoyó horas después la Comisión Europea, que expresó que estaba "de acuerdo" con ello.

Las críticas de Meloni se enfocaron sobre todo en la proliferación de iniciativas diplomáticas impulsadas por distintos países europeos de manera no coordinada, como dos reuniones mantenidas los pasados miércoles y jueves en Bruselas acogidas por la Comisión Europea y la OTAN y en las que en nombre de la UE estuvieron Francia y Alemania.

La 'premier' italiana también puso de ejemplo las conversaciones en Miami entre Estados Unidos y Ucrania, la reunión de Oslo donde participó un alto cargo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como los contactos telefónicos de los líderes de Finlandia y Noruega con el presidente ruso, Vladimir Putin.