12 November 2026, Ireland, Dublin: Ursula von der Leyen, President of the European Commission, sits next to Antonio Costa (L), President of the European Council, during a meeting of the Ukraine Contact Group and speaks with Donald Tusk (R), Prime Minister - Ansgar Haase/dpa Pool/dpa

También se sumarán al "equipo europeo" representantes de Costa y Von der Leyen

DUBLÍN, 13 Nov. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

Los líderes de la Unión Europea no han logrado este viernes un acuerdo para designar una única voz que represente a los europeos en las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia auspiciadas por Estados Unidos, por lo que enviará un "equipo europeo" compuesto por representantes de las instituciones de la Unión junto a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia.

"Los líderes han acordado que nuestro equipo europeo para las negociaciones sobre la paz en Ucrania sean las instituciones de la UE y el 'E5' de la Coalición de los Voluntarios", ha indicado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa al término de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrada en Dublín.

Con ello, se amplía ligeramente el formato al que recurrieron los europeos en la última ronda de contactos en Abu Dabi, a donde acudieron junto a representantes de Alemania, Francia y Reino Unido el jefe de gabinete de Von der Leyen y la principal asesora diplomática de Costa.

Aunque no existe una fecha ni lugar fijado para una próxima ronda de conversaciones entre Kiev y Moscú, los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, sugirieron el jueves que Moscú ha aceptado la presencia europea. Sin embargo, la portavoz de Exteriores del Gobierno ruso, Maria Zajarova, ha desmentido que ese asunto fuera abordado y ha dejado así en el aire que el Kremlin fuera a aceptar la presencia de los europeos.

"Acogemos con satisfacción", ha añadido Costa durante la comparecencia, "todos los esfuerzos diplomáticos destinados a llevar a Rusia a la mesa de negociaciones. Estamos plenamente comprometidos con apoyar el proceso en curso y esperamos que dé resultados concretos"

A su salida de la reunión, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, avanzó que existía un consenso para que al formato conocido como 'E3' --Alemania, Francia y Reino Unido-- se unieran Polonia e Italia, además de representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo.

Con todo, el mandatario luso ha avisado de que este equipo "no tiene todavía un mandato concreto" sino que está pensado para asistir a las conversaciones para lograr la paz en Ucrania, pero en ningún caso para abordar cuestiones que tengan que ver con la arquitectura de seguridad europea.

"Una presencia europea fuerte es importante para defender los intereses de Ucrania y los intereses de Europa y celebro (que se designe) el equipo europeo", ha asegurado por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la rueda de prensa al término de la cumbre en la que ha comparecido junto a Costa y al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, presidente de turno del Consejo de la UE.

De este modo, la jefa del Ejecutivo comunitario ha defendido que los 27 han estado al lado de Kiev "desde el primer día" de la invasión rusa, que lo han hecho "unidos y firmes" y que así seguirán mientras tengan "trabajo que hacer" para apoyar a Ucrania.

"Nosotros decidimos quienes nos representan y es lo que hemos hecho hoy", ha zanjado la conservadora alemana, para poner en valor después que el objetivo es tanto "apoyar a Ucrania como salvaguardar los intereses europeos" y que "a medida que se avanza hacia conversaciones multilaterales con Estados Unidos, Ucrania y Rusia, el objetivo debe centrarse en poner fin a la guerra y lograr la paz para Ucrania".

Costa, por su parte, ha insistido en que lo acordado es coherente con lo que dictan los Tratados de la Unión Europea en tanto que son el presidente del Consejo Europeo quien representa a la UE a nivel de líderes en materia de seguridad y política común exterior y de seguridad, mientras que la presidenta de la Comisión Europea es quien representa "externamente" al bloque en "cuestiones comunitarias".

"Está claro lo que pone en los Tratados y respetamos los Tratados, por supuesto. Para ser muy claro, hemos decidido quienes nos representan y es lo que hemos hecho hoy, cómo estaremos representados los 27 países soberanos más la UE", ha concluido, al ser cuestionado por el papel que queda para la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, quien a su llegada a la cumbre ha reivindicado que debía ser ella la interlocutora europea en las negociaciones de paz, aunque después ha afirmado que los rusos no la quieren porque "no quieren a nadie fuerte".

Por último, el presidente del Consejo Europeo ha rechazado que sea una señal de falta de unidad el que sean tantos los representantes europeos y defendido que es normal que cada delegación cuente con varias personas y puesto el ejemplo de la Casa Blanca, que cuenta con dos enviados como son Witkoff y Kushner.

Entre las primeras reacciones individuales de líderes europeos está la del primer ministro polaco, Donald Tusk, quien ha celebrado el anuncio de esta delegación porque "lo que está en juego es la paz en Ucrania y la seguridad de Polonia y de toda Europa: este es nuestro momento".