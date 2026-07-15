Ucrania.-AMP.- La UE y Ucrania firman un acuerdo para impulsar la producción conjunta de drones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev - COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, han firmado este miércoles un acuerdo para la producción conjunta de drones, en el marco de una nueva Asociación Industrial de Defensa entre la Unión Europea y Ucrania, y con el objetivo de "aumentar decisivamente" la inversión y producción de estas aeronaves.

Así lo ha anunciado la jefa del Ejecutivo comunitario en un acto por el Día de del Estado ucraniano celebrado en la plaza de San Miguel de Kiev, en el que la conservadora alemana ha sido obsequiada con la primera Orden de Europa del país en reconocimiento a su apoyo al proceso de integración europea de Ucrania.

"Hoy firmamos nuestro propio acuerdo de drones", ha indicado Von der Leyen, que ha celebrado que, gracias a "la experiencia de Ucrania en el campo de batalla", Kiev ha firmado ya acuerdos similares con varios países, desde Europa hasta Oriente Próximo, lo que demuestra el interés por el conocimiento "único" que han adquirido sobre el funcionamiento de los sistemas de drones y antidrones.

Ha constatado que los "acontecimientos" en Ucrania y en todo el mundo han demostrado "la importancia" para la seguridad europea de "poder desplegar sistemas de drones probados en combate a gran escala y con rapidez", sobre todo tras las recientes incursiones y alertas en "muchos" Estados miembro provenientes de la guerra con Rusia.

Por ese motivo, ha proseguido señalando que Europa ya cuenta con "una enorme capacidad tecnológica e industrial" y que también tiene "centros de producción seguros" que pueden ayudar a aumentar la producción. Pero no tiene, ha apostillado, "ese conocimiento y experiencia probados en combate que Ucrania ha forjado".

"Necesitamos combinar nuestras fortalezas. Juntos, podemos trabajar en la producción conjunta. En lograr que todos los componentes del sistema funcionen. Y podemos proporcionar a ambas bases industriales de defensa el impulso necesario para aumentar decisivamente la inversión y la producción", ha añadido.

Von der Leyen ha augurado que este acuerdo "aunará el ingenio ucraniano con la escala industrial europea", mandando "un mensaje claro": "Ahora es el momento de invertir en Ucrania. De invertir en Europa. De invertir en nuestra seguridad y futuro comunes".

1.000 MILLONES MÁS PARA DRONES

Según ha explicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, el acuerdo de drones se enmarca en una nueva Asociación Industrial de Defensa UE-Ucrania, que partiendo de los acuerdos bilaterales ya existentes entre Ucrania y los Estados miembro, proporcionará "un marco único y coherente" entre Bruselas y Kiev "para facilitar, coordinar y apoyar su plena aplicación".

Este pacto, que empezará a amplicarse a finales de 2026, vendrá seguido de una cooperación para la producción conjunta de misiles antibalísticos de cara a 2028, contribuyendo así a "subsanar importantes deficiencias" en la capacidad de defensa aérea de ambas partes.

La asociación priorizará los sistemas de misiles rentables, al tiempo que seguirá fortaleciendo otras capacidades de defensa esenciales, como la producción de artillería y las cadenas de suministro clave, según se lee en el escrito.

En septiembre tendrá lugar la primera reunión de esta asociación, una ocasión en la que participarán 18 empresas, muchas de ellas ucranianas, y entre las que se encuentran también la española Indra Group, la francesa Delair, la neerlandesa Destinus, o la alemana Quantum Systems.

A todo esto se suma el desembolso este mismo miércoles de otros 1.000 millones de euros a Ucrania para la adquisición de drones. Se trata del segundo pago del primer tramo de 6.000 millones de euros del préstamo europeo de 90.000 millones a Kiev. Esta partida estará destinada a la adquisición de drones.

Este pago se produce tras el primer pago de 3.200 millones de euros que la Comisión abonó a Ucrania en el marco del programa específico de Asistencia Macrofinanciera, realizado el 25 de junio, y los 3.900 millones de euros que supusieron el primer pago destinado a la adquisición de drones, efectuado el 30 de junio.