Ucrania.-AMP.-Los Veintisiete acuerdan abrir el primer grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE

Archivo - 27 June 2022, Ukraine, Kiev: Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) and Moldovan President Maia Sandu speak during a press conference after their meeting. Photo: -/Ukrinform/dpa - -/Ukrinform/dpa - Archivo

Los Estados miembro deciden por unanimidad empezar a negociar de manera formal "la columna vertebral" para su integración al bloque

Zelenski agradece el "apoyo político y moral" de la UE y Sandu asegura estar lista para implementar las reformas necesarias

BRUSELAS, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete Estados miembro han acordado este viernes abrir el primer grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania y de Moldavia en el bloque comunitario, abriendo así de manera formal las negociaciones para que los dos países pasen a formar parte de la Unión Europea, después de que Hungría decidiera levantar un veto que ha mantenido por dos años.

En una reunión a nivel de embajadores mantenida en Bruselas, el Consejo de la UE ha acordado una posición común para la apertura del primer grupo de capítulos, denominados 'fundamentales', también definidos en Bruselas como "la columna vertebral del proceso de adhesión". La firma tendrá lugar en Luxemburgo el próximo lunes en sendas conferencias intergubernamentales.

"Esto supone un reconocimiento a la determinación, el coraje y el arduo trabajo demostrados por ambos países para impulsar las reformas, incluso ante inmensos desafíos", han indicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un comunicado conjunto.

La conservadora alemana y el socialista portugués han celebrado la apertura del primer grupo de capítulos describiéndolo como "una señal de que la oferta de paz, estabilidad y oportunidades de la UE es inigualable". "La ampliación es una decisión estratégica. Al acercar más a nuestras naciones, fortalecemos la paz, la seguridad y la prosperidad en todo nuestro continente", han sostenido.

También han constatado que, en un mundo "marcado por la creciente incertidumbre", "una Unión Europea más grande redunda" en el interés común, por lo que la ampliación del bloque comunitario "sigue siendo uno de los mayores éxitos de la UE" y la "mejor inversión en nuestro futuro común".

Chipre, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, también ha celebrado el acuerdo afirmando que supone "un hito" y un reconocimiento a las "aspiraciones, la resiliencia y el arduo trabajo" de los dos candidatos que "han elegido Europa y sus valores".

"Al dar este importante paso juntos, reafirmamos que la Unión Europea es más fuerte cuando se mantiene unida, con principios y abierta a aquellos comprometidos con sus valores", ha indicado la presidencia del Consejo en un mensaje en redes sociales.

EL ESTADO DE DERECHO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Concretamente, los Veintisiete y Ucrania y Moldavia abrirán los capítulos relativos a Estado de derecho y derechos fundamentales, así como aquellos sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas, la reforma de la administración pública y los criterios económicos.

Este grupo incluye cinco del total de 33 capítulos del proceso de adhesión: el número 23 de poder judicial y derechos fundamentales; el capítulo 24 de justicia, libertad y seguridad; el capítulo cinco de contratación pública; el capítulo 18 de estadística, y el capítulo 32 de control financiero.

Es el primer bloque de capítulos de negociación que se abre en todo proceso de entrada al club comunitario, pero por ser reformas fundamentales es también el último en cerrarse, según recuerdan fuentes europeas consultadas por Europa Press.

El acto de apertura de los capítulos se celebrará en la segunda reunión de la Conferencia de Adhesión con Ucrania y con Moldavia, dos actos que coincidirán en la misma jornada con la vigésimo séptima reunión de la Conferencia de Adhesión con Montenegro, el país más avanzado en la integración en la Unión Europea.

El inicio formal de negociaciones tiene lugar después de que el nuevo Gobierno húngaro retirase el veto que el anterior Ejecutivo de Viktor Orbán mantuvo durante dos años a este proceso. Su sucesor, Péter Magyar, ya avanzó a finales de mayo que apostaba por abrir un nuevo capítulo en las relaciones con Kiev.

Los avances en las conversaciones para resolver diferencias bilaterales sobre los derechos de la minoría húngara en Ucrania han propiciado que Hungría finalmente cambie de posición, si bien Magyar ya ha señalado que el proceso para que el país gobernado por Zelenski pueda formar parte de la Unión Europea podría tomar entre diez y quince años.

El bloqueo durante dos años llevó a Bruselas y Kiev a iniciar hace tiempo las conversaciones de manera informal para trabajar a nivel técnico en muchos de los capítulos, con el objetivo de que una vez que pudieran abrirse estuvieran ya muy avanzados.

ZELENSKI AGRADECE EL "APOYO POLÍTICO Y MORAL"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha celebrado el acuerdo alcanzado por los Veintisiete y ha agradecido tanto a la población ucraniana como a los socios europeos el respaldo mostrado al proceso de adhesión.

"La apertura del primer grupo de capítulos es un apoyo político y moral significativo para nuestro Estado y nuestro pueblo", ha señalado el mandatario ucraniano en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha defendido que Ucrania "está haciendo lo necesario" para avanzar en las reformas exigidas y ha reclamado que la UE "también cumpla su palabra".

Zelenski ha insistido además en que Ucrania, al defenderse de la agresión rusa, "defiende tanto toda Europa" como a la idea de que las naciones europeas puedan vivir "unidas, libres y en paz". Asimismo, ha felicitado a Moldavia por este "paso" en el camino hacia la integración europea y ha confiado en que puedan abrirse próximamente nuevos grupos de capítulos de negociación.

Por su parte, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, se ha puesto en contacto con Costa, a quien ha trasladado la celebración de su país tras la decisión de los Veintisiete de abrir el primer clúster de negociaciones de adhesión el lunes.

"Moldavia está lista para abrir todos los capítulos. Hemos hecho el trabajo, y seguiremos implementando reformas. Con ganas de la cumbre UE-Moldavia del 22 de junio", ha indicado en otro mensaje en redes sociales.