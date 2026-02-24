Ucrania.- AMP.- Von der Leyen avisa a Orbán de que la UE entregará "de una manera u otra" los 90.000 millones a Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, recibe en Kiev a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, de que la Unión Europea entregará el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev "de una manera u otra", después de que su país haya bloqueado los fondos asegurando que no aprobaría medidas favorables a Ucrania por estar boicoteando el paso de crudo ruso a su país.

"El préstamo fue acordado por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo. Han dado su palabra. Esa palabra no puede romperse. Así que cumpliremos con el préstamo de una forma u otra", ha afirmado la jefa del Ejecutivo europeo en una rueda de prensa desde Kiev, a donde ha viajado para conmemorar el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

"Déjenme ser muy clara: tenemos diferentes opciones y las utilizaremos", ha añadido la jefa del Ejecutivo comunitario, sin mencionar las posibilidades que sopesa, aunque en diciembre los líderes tuvieron sobre la mesa como alternativa a la fórmula bloqueada recurrir a los activos rusos soberanos congelados para financiar el préstamo.

Von der Leyen también se ha referido al decaído vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por el veto de Hungría y Eslovaquia, detallando que "pronto" sacarán estas nuevas medidas restrictivas para "seguir mermando" los ingresos de Moscú y "debilitando su maquinaria de guerra".

Cuestionada sobre si se plantea adoptar el paquete de sanciones en formato reducido, sin los países que lo han bloqueado, ha respondido que "las sanciones deben adoptarse por unanimidad" y que "eso no va a cambiar, por supuesto", si bien ha admitido la importancia de que vea la luz "lo antes posible".

"Hemos trabajado en 19 paquetes de sanciones con éxito. Ninguno fue fácil. Tuvimos que negociar cada paquete, pero por la experiencia de haber sacado adelante 19 paquetes, estoy convencida de que también vamos a aprobar el vigésimo. Es cuestión de tiempo, desde luego", ha proseguido en su explicación.

NO PUEDE DAR UNA FECHA PARA LA ADHESIÓN DE UCRANIA

Después de que en la mañana de este martes el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya reclamado a la UE una fecha exacta de su adhesión al bloque comunitario como garantía de seguridad ante Rusia, Von der Leyen ha respondido que Kiev va "en buen camino" para ser un Estado miembro, pero que no le puede dar una fecha.

"Ucrania va por buen camino para convertirse en miembro de la Unión Europea. Todos ustedes saben que este es un proceso basado en méritos, y debe serlo, pero eso también significa que la velocidad depende del país candidato. Debo decir que Ucrania es extraordinaria en la rapidez con la que cumple las reformas necesarias", ha indicado.

La jefa de la Comisión Europea ha añadido acto seguido que entiende que para Ucrania "es importante" tener "una fecha clara", pero que esta depende de cuánto avance el país dirigido por Zelenski en llevar a cabo las reformas necesarias

"Saben que, por nuestra parte, las fechas por sí solas no son posibles, pero por supuesto el apoyo para que puedan alcanzar su meta es absolutamente claro por nuestra parte", ha zanjado la presidenta del Ejecutivo europeo.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha expresado que su país está preparado para una "vía rápida" de reformas que le acerquen a la adhesión a la UE, y ha agradecido a Bruselas por "el gran apoyo y por el estatus de país candidato".

Ha justificado su deseo de ser parte del club comunitario alegando que el presidente ruso, Vladimir Putin, "tratará de bloquear" su adhesión en el futuro, y que no quiere para la gente de su país que tras todos estos años de guerra acaben en la misma situación en la que empezó, que es con Ucrania fuera de la UE y de la OTAN.

COSTA PIDE "UTILIZAR TODAS LAS HERRAMIENTAS"

También se ha referido al bloqueo húngaro del préstamo a Ucrania el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que durante su intervención en la rueda de prensa ha reivindicado que "solo el propio Consejo Europeo puede modificar una decisión del Consejo Europeo", y que ningún país puede detener o bloquear uno de sus acuerdos.

"Hungría debe cooperar inmediatamente en la aplicación de la decisión adoptada por el Consejo Europeo", ha reclamado el socialista portugués, recordando que ya este lunes envió una carta a Orbán recriminándole que con su decisión está violando "el principio de cooperación honesta".

Con todo, ha invitado a la Comisión Europea a utilizar "todas las herramientas" disponibles en los Tratados de la Unión Europea "para superar esta situación" y "evitar que nadie pueda intentar chantajear a la UE", empleando "todos los instrumentos disponibles" para aplicar la decisión adoptada por los jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete el pasado mes de diciembre.