Ucrania.-AMP.- Xi celebra los contactos entre Rusia y EEUU para promover una "solución política" a la guerra de Ucrania

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha celebrado este viernes que tanto Rusia como Estados Unidos hayan mantenido contactos en las últimas horas a fin de "mejorar sus relaciones mutuas" y "promover una solución política a la crisis ucraniana".

"Independientemente de la situación cambiante, China se mantendrá firme y promoverá con perseverancia la reconciliación y las negociaciones (sobre Ucrania)", ha subrayado durante la llamada, según ha recogido la televisión estatal CCTV.

El Kremlin ha informado más tarde en un comunicado que ambos líderes han hablado sobre el encuentro de Putin con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el miércoles, una reunión que Moscú describió como "útil y constructiva".

"Los jefes de Estado también han abordado temas actuales de la agenda bilateral e internacional, incluso en el contexto de los preparativos de la próxima visita de Putin a China para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y del 80º aniversario de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial", ha agregado.

Según informó en la víspera Moscú, Putin tiene previsto reunirse "en los próximos días" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para dialogar sobre Ucrania en un encuentro del que, no obstante, estará excluido el presidente del país, Volodimir Zelenski, quien ha instado a no quedar al margen de las negociaciones.

En los últimos días, el inquilino de la Casa Blanca ha querido presionar al Kremlin con un plazo que supuestamente termina este viernes y que establece que Rusia ha de alcanzar un acuerdo de paz en el marco de la invasión de Ucrania. De lo contrario, se podría enfrentar a nuevas sanciones, incluidos aranceles secundarios a países que importan petróleo ruso.

A la pregunta de si este ultimátum sigue vigente, el presidente estadounidense se limitó en la víspera a decir ante los medios de comunicación desde el Despacho Oval que "depende de él", Putin, las medidas que se puedan adoptar a partir de ahora.