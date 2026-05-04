Ucrania.- AMP.- Zelenski agradece a Fico el apoyo de Eslovaquia a las aspiraciones europeístas de Ucrania

Archivo - September 5, 2025, Uzhhorod, Zakarpattia Oblast, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, shakes hands with Slovak Prime Minister Robert Fico, left, following a joint press conference at the Derenivska Spa, September 5, 2025 in U - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este lunes al primer ministro eslovaco, Roberto Fico, su apoyo a las aspiraciones europeístas de Kiev, en un encuentro en los márgenes de la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en la capital de Armenia, Ereván.

"Lo más importante, Eslovaquia apoya la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y están preparados para ayudar en este camino", ha contado el mandatario ucraniano, agradeciendo el gesto a Fico, con quien las relaciones no siempre han sido fluidas, debido a su cercanía con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El careo ha servido también para hablar sobre distintas cuestiones y para que ambos acuerden reunir a sus respectivos gabinetes en una reunión intergubernamental "a corto plazo", además de próximas encuentros tanto en Kiev como en Bratislava, según ha detallado Zelenski en sus redes sociales.

"Ucrania está abierta al diálogo constructivo con Eslovaquia e interesada en desarrollar relaciones sólidas", ha dicho Zelenski, que a lo largo de esta jornada se ha reunido ya con otros líderes de la región, pero también de Canadá, o la OTAN.

Por su parte, Fico, en declaraciones a los medios después de reunirse con el presidente ucraniano, ha asegurado que este le ha parecido "bastante flexible", aunque ha reiterado que son varias las cuestiones en las que tienen "puntos de vista diametralmente opuestos".

"Tengo una opinión diferente sobre la guerra, sobre el petróleo, sobre si se les deben otorgar préstamos", ha enumerado Fico, que ha reiterado que Eslovaquia "no apoyará ningún préstamo militar ni enviará armas gratuitamente. Si alguien quiere armas, puede comprarlas", ha dicho, según recoge el diario eslovaco 'Dennik N'.

No obstante, Fico también ha puesto de relieve que Ucrania y Eslovaquia son países vecinos y, por tanto, es conveniente trabajar en pos de una buena vecindad y desarrollar proyectos de manera conjunta, en especial en asuntos relacionados con la energía y en la mejora de las conexiones por carreteras ferroviarias.

Hace un par de días, Fico confirmó a Zelenski por teléfono el apoyo de Eslovaquia a la adhesión de Ucrania en la Unión Europea. "Queremos que nuestro vecino sea un país estable y democrático", dijo el primer ministro eslovaco, quien aseguró que a pesar de las diferencias en algunos temas existe el interés común en ambos Estados en mantener "relaciones buenas y amistosas".