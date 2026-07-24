Ucrania.- AMP.- Zelenski anuncia ataques sobre una planta militar en la región de Kirov a 1.200 kilómetros del frente

Archivo - June 15, 2026, Villepinte, France: A cruise missile Flamingo developed by Ukrainian company Fire Point, at Eurosatory International Defence and Security Exhibition, on June 15, 2026. - Europa Press/Contacto/Antonin Burat - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que sus fuerzas militares han alcanzado con misiles crucero una planta militar de la compañía Avitek en la región rusa de Kirov, ocurrido tras una noche de multitudinarios ataques ucranianos contra más de una docena de territorios rusos.

Zelenski, en redes sociales, ha explicado que un número no concretado de misiles crucero FP-5 Flamingo han impactado en la planta de Avitek que se encuentra a unos 1.200 kilómetros de la frontera con Ucrania. El presidente ha acompañado su mensaje con imágenes de una enorme estructura en llamas y oculta por una columna de humo.

La empresa fabrica productos para fines militares, de doble uso y civiles, incluidos sistemas de defensa aérea; componentes de aeronaves; asientos eyectables para el rescate de pilotos; sistemas de elevación de aeronaves y cabrestantes; soportes de vigas; y otros equipos de aviación.

Avitek, sujeta a sanciones de Estados Unidos, Ucrania y otros países, también participa en la producción conjunta de los sistemas de misiles tierra-aire Tor. Para el presidente ucraniano ha sido un objetivo legítimo: "Suministra componentes para los sistemas de aeronaves y misiles del ocupante, que se utilizan, en particular, en los ataques masivos contra nuestras ciudades y comunidades", ha comentado.

Por su parte, las autoridades rusas han denunciado la muerte de seis personas "como consecuencia del ataque del régimen de Kiev" sobre estas instalaciones. El gobernador de Kirov, Alexander Sokolov, ha comunicado además de que otras 30 han resultado heridas, todas ellas recibiendo tratamiento médico, ha precisado.

Del mismo modo, Sokolov ha informado de que el incendio provocado por el ataque ha sido extinguido. "Se ha restablecido el suministro de agua y electricidad. Se están inspeccionando los edificios residenciales cercanos, tras lo cual se decidirá la asistencia", ha detallado el gobernador.

La noche de ataques ucranianos, según el Ministerio de Defensa ruso, se ha saldado hasta ahora con 571 drones interceptados y destruidos sobre regiones como Bélgorod, Briansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrado, Novgorod, Moscú, Krasnodar o Crimea, así como las aguas del mar Negro. Es el segundo más extenso del año, después del ocurrido el 26 de junio, que involucró a 660 drones.