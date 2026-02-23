Ucrania.-AMP.- Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial

14 February 2026, Bavaria, Munich: Ukrainian PresidentVolodymyr Zelensky attends the Ewald von Kleist Prize award ceremony on the sidelines of the 62nd Munich Security Conference (MSC). The prize is awarded this year to the Ukrainian people. Photo: Sven H - Sven Hoppe/dpa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su par ruso, Vladimir Putin, "ya ha comenzado" la Tercera Guerra Mundial y que la cuestión es "cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", mientras que ha rechazado aceptar cesiones territoriales en el Donbás, en el este del país, como ha reclamado Moscú en las negociaciones de paz.

"Creo que Putin ya la ha comenzado", ha respondido al ser preguntado por el hipotético estallido de una Tercera Guerra Mundial en una entrevista con la BBC publicada este domingo. "La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", ha agregado, alertando de que, desde su punto de vista, "Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma".

Asimismo, el mandatario ucraniano ha rechazado "abandonar a cientos de miles" de ciudadanos en una hipotética aprobación de la demanda rusa de que Kiev ceda al control de Moscú una serie de territorios ubicados en el Donbás, entre los cuales se encontraría el 20% de la región oriental de Donetsk aún bajo gobierno de Ucrania.

"No lo veo simplemente como una cuestión de tierras. Lo veo como un abandono: debilitar nuestras posiciones, abandonar a cientos de miles de nuestros compatriotas que viven allí. Así lo veo. Y estoy seguro de que esta 'retirada' dividiría nuestra sociedad", ha advertido.

Al hilo, Zelenski ha reconocido que esa hipotética cesión territorial "probablemente satisfacería" a Putin, que "necesita un respiro", pero ha manifestado que "una vez se recuperase (...) querría continuar" la guerra, una reanudación para la que, a ojos del presidente ucraniano, necesitaría "no más de un par de años". En cualquier caso, ha afirmado que el mandatario ruso "no quiere" poner fin a la guerra, pero que eso "no significa que no lo hará".

PONE COMO META RECUPERAR TODOS LOS TERRITORIOS, INCLUIDA CRIMEA

Con todo, el dirigente se ha mostrado optimista con respecto a las posibilidades de Ucrania en el conflicto bélico, pese a la incredulidad al respecto manifestada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declaró en vísperas de las recientes conversaciones de alto el fuego en Ginebra que "Ucrania debería sentarse a la mesa rápidamente".

En este sentido, Zelenski ha declarado que su Gobierno se encuentra "jugando al ajedrez con muchos líderes, no con Rusia", y que "no hay un único camino correcto" para vencer. "Tienes que elegir muchos pasos paralelos, direcciones paralelas. Y creo que una de estas vías paralelas traerá éxito", ha augurado, reiterando que su definición del éxito en la guerra con Rusia es "frenar a Putin".

"¿Perderemos? Claro que no, porque luchamos por la independencia de Ucrania", ha respondido ante la posibilidad de un desenlace desfavorable. Al contrario, ha marcado como objetivo de la victoria militar ucraniana la vuelta a "las fronteras justas de 1991", el año en que Ucrania declaró su independencia, en vísperas del colapso final de la Unión Soviética. Este fin incluiría la recuperación de territorios como la península de Crimea, entre otros.

Defendiendo que esta meta "no es solo una victoria, es justicia", ha alegado también que "la victoria de Ucrania es la preservación de nuestra independencia, y una victoria de justicia para todo el mundo es la devolución de todas nuestras tierras".

"Lo haremos. Eso está absolutamente claro", ha proclamado, apuntando que "es solo cuestión de tiempo", si bien se trataría de una campaña militar a futuro, ya que "hacerlo hoy significaría perder una gran cantidad de personas, millones de personas, porque el Ejército (ruso) es numeroso y entendemos el coste de tales medidas".

En esta línea, ha rechazado perseguir en estos momentos la recuperación de todos los territorios: "No tendríamos suficiente gente, la estaríamos perdiendo. ¿Y qué es la tierra sin gente? Honestamente, nada", ha planteado. Asimismo, ha lamentado no tener "suficientes armas", algo que "no solo depende" de Kiev, sino también de sus "socios". "Así que por ahora eso no es posible", ha apostillado.

En cuanto a los desafíos actuales a los que hace frente Ucrania en el marco de la guerra, Zelenski ha afirmado que "el problema es la defensa aérea, es el más difícil". "Desafortunadamente, nuestros socios aún no nos conceden licencias para producir sistemas nosotros mismos, por ejemplo, sistemas Patriot, o incluso misiles para los sistemas que ya tenemos. Hasta ahora, no hemos tenido éxito en esto", ha lamentado al respecto de una negativa para la que ha reconocido "no tener respuesta".

RESTA IMPORTANCIA A TRUMP FRENTE AL CONGRESO DE EEUU

Por otra parte, el dirigente ucraniano ha restado importancia al rol de Trump como figura mediadora en las negociaciones con Rusia, manifestando que el objetivo de su Gobierno es lograr que las garantías de seguridad que Washington conceda a Kiev sean aprobadas por el Congreso, una premisa que ya ha expresado en anteriores ocasiones.

"No se trata solo del presidente Trump, estamos hablando de Estados Unidos. Todos somos presidentes durante los plazos adecuados. Queremos garantías por 30 años, por ejemplo. Las élites políticas cambiarán, los líderes cambiarán", ha indicado. Por eso, "el Congreso es necesario, porque los presidentes cambian, pero las instituciones permanecen", ha agregado.

Asimismo, ha reivindicado que dichas garantías de seguridad sean firmes antes de considerar la exigencia estadounidense de que Ucrania celebre elecciones generales para el verano, una demanda también reclamada por Rusia, donde Putin ascendió al poder como primer ministro el 31 de diciembre de 1999 para posteriormente alternar el cargo con la Presidencia del país.

En Ucrania, los comicios estaban previstos para marzo de 2024, pero la ley marcial impuesta con motivo de la invasión rusa a gran escala impidió su convocatoria.

Zelenski, que no ha aclarado si se presentaría de nuevo como candidato a la Presidencia, ha planteado múltiples problemas que podrían complicar o poner en duda la celebración de elecciones, como los millones de ucranianos refugiados en otros países o las regiones ocupadas por Moscú.

Sin embargo, se ha mostrado favorable a llevar a cabo los comicios "si son una condición para el fin de la guerra". En este sentido, ha asegurado haber comunicado a sus socios que "tienen que decidir" si "quieren deshacerse" de él o simplemente celebrar elecciones.

"Si quieren celebrar elecciones (aunque no estén listos para decírmelo con sinceridad ahora mismo), entonces celébrenlas honestamente. Celébrenlas de una manera que el pueblo ucraniano reconozca, en primer lugar. Y ustedes mismos deben reconocer que son elecciones legítimas", ha mantenido haber afirmado en un encuentro con sus aliados.