AMP.- Zelenski confirma el desbloqueo de las negociaciones con Rusia y el "mayor intercambio de prisioneros"

DUBLIN, Nov. 12, 2026 -- Ukrainian President Volodymyr Zelensky is pictured at the plenary meeting of the ninth summit of the European Political Community (EPC) in Dublin, Ireland, Nov. 12, 2026. The ninth EPC summit opened in the Irish capital of Dubl - Li Mangmang / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado el desbloqueo del proceso de diálogo trilateral con Rusia y Estados Unidos tras reunirse con los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, destacando el acuerdo alcanzado para llevar a cabo "el mayor intercambio de prisioneros de guerra" desde el inicio de la invasión y la incorporación directa de los socios europeos a la mesa de negociación en la próxima ronda.

En una comparecencia conjunta ante los medios tras la ronda diplomática mantenida en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y el viaje de los emisarios estadounidenses a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, Zelenski ha celebrado en Dublín --tras participar en la Cumbre de la Comunidad Política Europea-- que "se haya desbloqueado" el formato de negociación, lo que abre la puerta a nuevas reuniones encaminadas a fijar una agenda de desescalada y posibles altos el fuego.

"En primer lugar, se desbloqueó nuestra reunión trilateral y es muy importante porque da esperanza de que pondremos fin a esta guerra", ha afirmado el mandatario ucraniano.

Por su parte, el yerno del presidente Donald Trump y asesor en las negociaciones, Jared Kushner, ha puesto en valor el pacto para repatriar a "miles" de soldados cautivos. Aunque Kiev sigue abogando por un canje de "todos por todos", Zelenski ha calificado el acuerdo de "éxito real" para las familias y un paso tangible hacia la paz.

Asimismo, el jefe de Estado ucraniano ha subrayado como un avance clave que todas las partes hayan aceptado que Europa forme parte activa del equipo negociador en la próxima cita, y no de manera separada. "Es importante porque la guerra está en Europa. Seremos miembros de la Unión Europea en el futuro y las garantías de seguridad en Europa son fundamentales para la prosperidad", ha señalado.

EEUU DESTACA LA DISPOSICIÓN DE PUTIN A INCLUIR A EUROPA

Por su parte, Kushner, ha detallado que tanto él como Witkoff mantuvieron una reunión "muy detallada y productiva" en Moscú con Putin tras las jornadas de trabajo en Emiratos Árabes Unidos, logrando cerrar los flecos del canje de prisioneros.

En esta línea, el enviado de la Casa Blanca ha destacado que se ha producido un "progreso significativo" tanto en la identificación de las preocupaciones de ambas partes como en la búsqueda de posibles soluciones y en la definición de una hoja de ruta para avanzar hacia un acuerdo.

Por otro lado, ha asegurado que la delegación estadounidense ha trasladado al Kremlin que "es muy importante no concluir este acuerdo sin que los europeos estén en la mesa", afirmando que Putin "está dispuesto a intentarlo" para rebajar la tensión y abordar las cuestiones pendientes con mayor calma.

"Para un cese duradero de las hostilidades, son necesarias garantías sólidas de seguridad, mecanismos para prevenir enfrentamientos y compromisos mutuos de desescalada", ha señalado, antes de anunciar que las partes han aceptado incorporar en la próxima ronda de contactos a los socios europeos, con el objetivo de abordar conjuntamente las futuras garantías de seguridad en el continente, así como las disputas territoriales entre Rusia y Ucrania.

Además, el emisario estadounidense ha avanzado que Washington trabaja estrechamente con el equipo de Zelenski y con el general Alexus Grynkewich en un plan económico para la reconstrucción de Ucrania y en el diseño de garantías de esas seguridad de posguerra para evitar que el conflicto vuelva a repetirse en la región.

A este respecto, Kushner ha asegurado que cualquier futuro marco de seguridad europeo tendrá en cuenta las inquietudes de Kiev. "Ningún acuerdo más amplio en materia de seguridad en Europa se finalizará sin tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Ucrania", ha aseverado.

EEUU PONE EL FOCO EN EL IMPACTO HUMANO DEL CONFLICTO

El representante estadounidense ha precisado también que las cuestiones relativas a la seguridad y al futuro territorial se tratarán de forma paralela, aunque ha matizado que, con excepción de las iniciativas humanitarias, no se cerrará ningún compromiso definitivo hasta que exista un entendimiento global entre las partes.

En el plano humanitario, Kushner ha destacado los esfuerzos para materializar un intercambio de prisioneros que podría convertirse en el mayor desde el estallido de la guerra y facilitar el regreso de miles de personas junto a sus familias. El enviado de Washington ha apelado a la "buena voluntad" y a la "seriedad" de ambos bandos para culminar la operación, en un contexto en el que ha reconocido el profundo impacto humano del conflicto.

Por su lado, Witkoff ha ratificado que el canje pactado supondrá "la mayor liberación de rehenes y prisioneros" hasta la fecha --si bien las partes han evitado precisar aún cuándo y dónde se ejecutará-- y ha subrayado que ambos emisarios han viajado directamente para informar en persona a Zelenski siguiendo las instrucciones del presidente Trump de acelerar las gestiones para poner fin a la guerra.

Finalmente, Kushner ha avanzado que la Administración estadounidense prevé comunicar próximamente los asuntos en los que se centrarán las próximas negociaciones, así como el calendario y otros detalles del proceso. El negociador estadounidense ha reiterado que Trump mantiene su compromiso de poner fin a la guerra, pese a que "persisten diferencias sustanciales" entre las partes, y ha defendido que los avances registrados permiten mantener la esperanza de alcanzar una solución que garantice "una Ucrania soberana, segura y próspera, y una Europa más estable".