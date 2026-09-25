Zelenski confirma una nueva propuesta de EEUU para un diálogo a tres con Rusia en Emiratos Árabes Unidos

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado una nueva propuesta de Estados Unidos para celebrar otra ronda de conversaciones con Rusia y con Emiratos Árabes Unidos como sede, un formato idéntico al que tuvo lugar hasta la salida de Washington por el inicio de la guerra con Irán en febrero de este año.

Zelenski ha señalado que están a la espera de conocer las fechas que maneja Estados Unidos, una vez "sugerido Emiratos Árabes Unidos" como sede, tal y como ha revelado este viernes a medios ucranianos, según la agencia Ukfrinform.

A su vez, el presidente ucraniano ha dado más detalles acerca de su encuentro estos últimos días con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en los márgenes de la apertura de la 81 edición de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Zelenski ha confirmado que entre los asuntos que ambos trataron está el de las licencias de los misiles Patriot, confirmando el compromiso que Trump a conceder los permisos necesarios para poder fabricar esos proyectiles en suelo ucraniano.

"Trump recalcó que sí, que ya había tomado la decisión final. Ucrania recibirá licencias para la producción de misiles Patriot", ha dicho Zelenski, quien ha adelantado que en unos diez días volverán a reunirse con Washington, tras dar a conocer los detalles de estas conversaciones a Rusia y los aliados europeos.

"Informaremos y discutiremos estos detalles con la parte europea, los estadounidenses hablarán con los rusos y, en diez días, presentaremos una opinión y un resultado", ha dicho el presidente ucraniano.

Asimismo, el presidente ucraniano también ha advertido de que el déficit presupuestario de Ucrania, que supera los 23.000 millones de euros, pone en peligro la financiación de la compra de drones y misiles.

"Hay fondos para octubre, noviembre y diciembre (...), pero "si no los encargamos y los pagamos en octubre y noviembre, tendremos graves problemas en enero y febrero", ha advertido Zelenski, quien ha informado de que ya abordó este asunto con la UE y también con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI, ha explicado Zelenski, "instó a la Comisión Europea a que agilice el segundo tramo de los 90.000 millones de euros" porque para enero y febrero Ucrania debería contar con los drones y misiles necesarios.

KIEV APUESTA POR UNA REUNIÓN DE LÍDERES

Por otro lado, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha subrayado que el presidente Zelenski está preparado para una reunión de líderes, una propuesta que Kiev viene planteando desde hace tiempo ante el silencio de Moscú.

"Sin duda, creemos que el formato de una reunión trilateral de líderes tendría las mayores probabilidades de éxito. Todo esto ahora depende únicamente de la disposición de los rusos. Hasta el momento, no hemos recibido ninguna señal", ha apuntado Sibiga, en una entrevista para la agencia Ukrinform.

Sibiga también ha aprovechado para lamentar la supuesta falta de interés de Rusia por una solución pacífica del conflicto, tal y como ha evidenciado, ha dicho, su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en sus últimas intervenciones ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN A TRES

Las conversaciones comenzaron a mediados de enero en Abu Dabi, la capital de Emiratos, siendo así la primera vez que Washington, Moscú y Kiev se reunían públicamente desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Se celebraron dos rondas de diálogo en la capital emiratí, con algunos acuerdos humanitarios y de intercambio de prisioneros como únicos hitos a destacar, antes de que la negociación se trasladara un mes después a Ginebra, Suiza, donde acabaron por encallar definitivamente antes las profundas diferencias en temas clave.

Entre las cuestiones sin puntos de unión están el control de la central nuclear de Zaporiyia, las garantías de seguridad para Ucrania y, sobre todo, la cuestión de la soberanía de los territorios que Kiev ha perdido durante el conflicto.