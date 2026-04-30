Ucrania.- AMP.- Zelenski cuestiona un alto el fuego para el desfile del 9 de mayo en Rusia y apuesta por uno "digno"

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi durante la conferenza stampa al termine dell'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Roma, MercoledÃ 15 Aprile 2026 (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) ..Ukrainian President Vol - Europa Press/Contacto/Roberto Monaldo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha puesto en cuestión la posibilidad de un alto el fuego para el desfile del 9 de mayo en Rusia, día en el que se conmemora el triunfo soviético contra la Alemania nazi en la II Guerra Mundial, y ha apostado por uno "digno y eficaz" que garantice la paz.

"¿Unas horas de seguridad para el desfile en Moscú?", se ha preguntado Zelenski, que se ha referido a la conversación telefónica que mantuvieron en el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, en la que este habló de la posibilidad de una tregua armadas por el Día de la Victoria.

"He dado instrucciones a nuestros representantes para que contacten con el equipo del presidente de Estados Unidos y averigüen los detalles de la propuesta rusa de una breve tregua (...) Averigüemos qué se está discutiendo exactamente", ha afirmado el presidente de Ucrania en sus redes sociales.

"Nuestra propuesta es un alto el fuego a largo plazo que garantice la seguridad de la población y una paz duradera. Ucrania está dispuesta a trabajar por ello en cualquier formato que sea digno y eficaz", ha incidido.

En una entrevista para la agencia de noticias Bloomberg, Zelenski ha incidido en este asunto y desdeñado de esta posibilidad como un "engaño táctico" de Moscú. "Quieren que el desfile transcurra con calma durante unas horas y luego reanudar los ataques", ha apuntado el presidente ucraniano.

"Siempre respondemos positivamente a las verdaderas propuestas de alto el fuego con Rusia, si es que existen", ha apuntado Zelenski, que ha dejado entrever la posibilidad de que Rusia en un futuro próximo plantee una propuesta de tregua armada a cambio de levantar ciertas sanciones económicas.

"Sé que están planteando la cuestión de levantar las sanciones a SWIFT para que sus bancos puedan funcionar. Para Ucrania, todo esto supone un gran riesgo", ha advertido en alusión la red global para transferencias bancarias.

Con respecto a esta posibilidad de una breve tregua armada el 9 de mayo, el Kremlin ha señalado este jueves que no se ha concretado nada todavía y que tampoco es necesaria una reacción de Ucrania para tomar una decisión, ya que corresponde en exclusiva al presidente Putin.