Zelenski defiende no "repetir el error" de ceder territorio y pide "sanciones totales" para Rusia

December 19, 2025, Warsaw, Warsaw, Poland: Warszawa Sejm RP 19.12.2025 Prezydent Ukrainy WoÂlodymyr ZeÂlenski w sejmie..Warsaw Sejm of the Republic of Poland - Polish Parliament 19/12/2025 President of Ukraine Volodymyr Zelensky in the Sejm ..N Z Prezyden - Europa Press/Contacto/Fot.Tedi/Newspix.Pl

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este lunes que no quiere "repetir errores" y ceder parte del territorio ucraniano a Rusia, asegurando que no se puede detener las ambiciones del presidente ruso, Vladimir Putin, con "besos y flores" y advirtiendo de que el camino para parar la agresión es aplicar "sanciones totales" al Kremlin.

En un mensaje en redes sociales la víspera de una nueva ronda de contactos con Estados Unidos y Rusia, en esta ocasión en Ginebra, donde estará sobre la mesa cuestiones territoriales, el presidente ucraniano ha recordado que se "cometieron muchos errores" en el pasado con Rusia y busca "no ser el presidente que repita los errores cometidos por predecesores u otras personas". "No estoy hablando solo de Ucrania. Estoy hablando de los líderes de distintos países que permitieron que un país agresor como Rusia entrara en su territorio", ha dicho.

En referencia a la invasión de Crimea o parte del este de Ucrania en 2014, pero también otras crisis como la de Georgia en 2008, Zelenski ha reiterado el "gran error" que supone "permitir que el agresor se quede con algo". "Fue un gran error desde el principio, empezando en 2014. E incluso antes, durante el ataque y la ocupación de partes de Georgia. Y aún antes, cuando Chechenia fue ocupada, con destrucción total y un millón de víctimas, entre muertos y heridos", ha indicado.

Así las cosas ha señalado que "no se puede detener a Putin con besos o flores", en referencia a una actitud de apaciguamiento con Moscú. "Yo nunca lo hice y por eso no siento que sea el camino correcto. Mi consejo para todos: no hagan eso con Putin", ha señalado.

Por todo ello, antes de la reunión en Ginebra donde, potencialmente se discutirá la cesión de territorios o al menos congelar las líneas del frente, el mandatario ucraniano ha insistido en que estas cesiones son el primer paso para que Rusia posteriormente reconstruya su Ejército y aumente su potencial para realizar nuevos ataques.

"No cederemos nuestros territorios porque estamos dispuestos a llegar a un acuerdo (...) No a uno que le dé a Rusia la oportunidad de recuperarse rápidamente y volver a ocuparnos", ha reiterado Zelenski, quien ha puesto de manifiesto la desconfianza que puede generar esta nueva negociación a tenor de los antecedentes.

"Nadie salvó nuestra independencia (...) y por eso es comprensible que la gente desconfíe. No viven en un mundo de fantasía. Son realistas. Por eso la gente tiene que ver cómo serán las garantías de seguridad (...) porque están seguros de que los rusos volverán", ha advertido el presidente ucraniano.

Zelenski viene insistiendo en que cualquier pacto sobre cuestiones territoriales tiene que tratarse entre líderes. La propuesta de Washington es establecer en el territorio en disputa una zona franca, donde se pueda comerciar libremente, como solución de compromiso, área sobre la que no obstante Kiev insiste en mantener la soberanía.

Por su lado, Ucrania apuesta por congelar las líneas del conflicto, mientras que Rusia aspira a controlar todo el Donbás, incluyendo territorios que no ha llegado a ocupar en el marco de su invasión lanzada en febrero de 2022.

SANCIONES TOTALES A RUSIA

En cambio, el líder ucraniano ha reclamado a la comunidad internacional que aplique "sanciones totales" contra Rusia, insistiendo en que el primer paso dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para castigar a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft son "pasos firmes" y ahora más medidas tienen que seguir, en concreto contra el sector nuclear ruso.

En este punto, Zelenski ha insistido en que los países europeos deben dar el paso para sancionar a la agencia nuclear rusa Rosatom, así como a sus dirigentes y familiares, asegurando que estos viven en Europa y Estados Unidos.

"Vete a Rusia. Vete a tu país. No respetas a nadie en Estados Unidos. No respetas las normas. No respetas la democracia. No respetas a Ucrania ni a Europa. Vete a tu país", ha señalado sobre esta élite rusa que vive fuera del país.