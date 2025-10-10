Ucrania.- AMP.- Zelenski denuncia un nuevo ataque nocturno a gran escala de Rusia con más de 30 misiles y 450 drones

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, es informado en su despacho de una operación anticorrupción, a 2 de agosto de 2025 - PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este viernes un nuevo ataque masivo durante la pasada noche, con el lanzamiento de una treintena de misiles y más de 450 drones, contra instalaciones críticas de todo el país, dejando como resultado además una veintena de personas heridas y un menor de edad muerto.

"Ha sido un ataque cínico y calculado con más de 450 drones y más de treinta misiles dirigidos contra todo aquello que sustenta la vida normal, todo aquello que los rusos nos quieren arrebatar", ha escrito Zelenski en sus redes sociales, compartiendo varias fotografías de las consecuencia de esta nueva ofensiva.

Zelenski ha informado de que se han producido cortes de electricidad y agua en Kiev, pero también en Donetsk, Chernígov, Cherkasi, Járkov, Sumi, Poltava, Odesa y Dnipropetrovsk, al igual que en Zaporiyia --donde se ha registrado el único fallecido confirmado hasta ahora--, Kirovogrado y Jersón.

El ataque ha ido dirigido hacia instalaciones e infraestructura civil y energética, en vísperas de la temporada de invierno, ha explicado el presidente ucraniano, que ha vuelto a insistir a la comunidad internacional que pasen de las meras declaraciones fachada a "acciones decisivas".

Zelenski se ha dirigido directamente a Europa y Estados Unidos para pedirles más sistemas de defensa aérea y nuevas sanciones. "Confiamos en una respuesta a esta brutalidad por parte del G20 y de todos aquellos que hablan de paz en sus declaraciones, pero se abstienen de tomar medidas reales", ha apuntado.

"El mundo puede defenderse de estos crímenes, y al hacerlo, sin duda, se fortalecerá la seguridad global", ha dicho.

CRÍTICAS A LA DEFENSA DE KIEV

Zelenski ha detallado posteriormente en una rueda de prensa que son unas 200 las instalaciones clave que han de defender de cara al invierno de los ataques de Rusia, especialmente energéticas, reconociendo que se trata de un "desafío".

"Sin entrar en detalles innecesarios, para no preparar al enemigo, estamos analizando 203 instalaciones ucranianas clave que necesitamos proteger con defensa aérea (...) hay muchas más, pero me refiero a las críticas, relacionadas con la energía, el gas, o el suministro de agua", ha contado, recoge la agencia Ukrinform.

Una nueva dotación de defensa aérea que están a punto de recibir, según ha contado, por parte de Estados Unidos y otros varios países. "Esperamos poder tener en las fechas de entrega correspondientes estos sistemas", ha expresado, volviendo a poner sobre la mesa la posibilidad de recibir los tan ansiados Tomahawk.

Zelenski también ha criticado la defensa de las centrales térmicas de Kiev, afectadas en el ataque masivo de Rusia de la pasada noche, volviendo a evidenciar las diferencias que mantiene con el alcalde de la capital, Vitali Klitschko.