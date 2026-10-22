AMP.-Zelenski denuncia que Rusia "responde a las negociaciones con misiles" y exige "presión real" sobre Moscú

Archivo - June 16, 2025, Vienna, Vienna, Austria: VOLODYMYR ZELENSKYY, President of Ukraine, and his wife OLENA ZELENSKA are welcomed in Vienna by Austrian Federal President ALEXANDER VAN DER BELLEN and his wife DORIS SCHMIDAUER with military honors. - Andreas Stroh / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido a la comunidad internacional una mayor presión sobre Rusia y ha acusado a Moscú de entorpecer los avances hacia el fin del conflicto al responder con ataques continuados a las negociaciones, tras denunciar tres nuevas oleadas de lanzamientos de misiles "casi inmediatamente después de otra ronda de conversaciones".

"No ha habido un cambio real en su actitud hacia todo lo que está sucediendo. Es importante seguir intentando encontrar las soluciones correctas para poner fin a esta guerra. Pero cuando Rusia responde a las negociaciones con misiles balísticos, se necesita una presión real sobre Rusia para lograr pasos diferentes, pasos hacia el fin de las matanzas", ha expresado Zelenski en redes sociales.

El mandatario ucraniano ha reclamado además una entrega más rápida de misiles por parte de sus aliados, para constituir una defensa antiaérea más fuerte y tener "capacidad para destruir lanzadores de misiles balísticos", así como el mantenimiento de las sanciones por la guerra.

"El agresor merece ser tratado en consecuencia. Ucrania merece apoyo. La vida de las personas merece protección", ha sentenciado en su mensaje, en el que también ha transmitido sus condolencias a los familiares y allegados de las dos personas fallecidas durante los ataques rusos de esta pasada noche en distintos puntos de la capital ucraniana, que han dejado asimismo más de una veintena de heridos.

En un mensaje posterior, Zelenski ha ahondado en esta falta de presión de sus aliados y la escasez de misiles como acicate para que Rusia continúe con sus ataques. "Solo refuerza la creencia de Putin de que sus objetivos están al alcance. Necesitamos señales diferentes y pasos diferentes más fuertes", ha reclamado.

"Rusia está claramente aprovechando la desaceleración en los suministros de defensa aérea de nuestros socios", ha puesto de relieve el líder ucraniano para cifrar en más de 170 los ataques rusos sobre las infraestructuras energéticas desde el pasado 11 de octubre a pesar de los esfuerzos por derribar drones y misiles.

Zelenski ha explicado que es "revelador" que Moscú continúe apuntando hacia objetivos civiles con armas diseñadas para "causar una destrucción generalizada" y ha señalado que en el último ataque sobre Kiev emplearon tres misiles con ojivas de racima. "Rusia no ha cambiado la forma en que libra esta guerra, y no está tomando ninguna medida que indique un deseo genuino de ponerle fin", ha denunciado.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha lamentado las consecuencias del "humanismo" ruso sobre Kiev. "Un brutal ataque con docenas de misiles balísticos ha impactado la infraestructura energética, instalaciones médicas, centros comerciales y zonas residenciales", ha señalado en un breve mensaje igualmente difundido en de redes sociales.

"El apaciguamiento, el servilismo y la adulación no detendrán esta guerra. Solo la fuerza lo hará", ha concluido, en un mensaje en alusión a las palabras de cercanía que dedicó a Vladimir Putin el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en su encuentro con el presidente ruso.