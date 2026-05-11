Ucrania.- AMP.- Zelenski destaca la falta de "ataques masivos" de Rusia durante la tregua del fin de semana

May 8, 2026, Ukraine, Ukraine, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visited the Oleksandrivskyi sector during a working visit, where he reviewed the security situation and the progress of operations and services in the region, amidst the ongoi - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado la ausencia de "ataques masivos" de Rusia en las últimas horas, coincidiendo con la tregua armada con motivo del Día de la Victoria, si bien ha advertido de que responderán de manera contundente "si los rusos deciden retomar una guerra a gran escala".

"Ucrania se abstuvo de emprender acciones de contención en respuesta a la ausencia de ataques masivos rusos. En el futuro reaccionaremos de la misma manera si los rusos deciden retomar una guerra a gran escala", ha avisado Zelenski en un mensaje dirigido al país este domingo por la noche.

"Nuestros ataques serán inmediatos y contundentes", ha incidido, remarcando que "la distancia" de los posibles objetivos ha dejado de ser ya una cuestión importante, como demuestran los últimos ataques de las fuerzas ucranianas.

No obstante, aunque ha subrayado que es "positivo" que no se hayan dado ataques de este tipo, ha matizado que "no reina la paz en las zonas del frente", donde las fuerzas rusas "continúan su ofensiva sobre las áreas que consideran estratégicas".

"El Ejército ruso no mantiene el alto el fuego en el frente, ni siquiera lo intenta", ha reprochado Zelenski, quien ha cifrado "más de cien bombardeos y casi 10.000 ataques con drones kamikaze" durante este pasado fin de semana.

POSTURA DE RUSIA DURANTE LA TREGUA

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha señalado en un comunicado que, siguiendo las directrices del presidente ruso, las Fuerzas Armadas respetaron "estrictamente" el alto el fuego, respondiendo tan solo a los ataques del Ejército ucraniano.

Durante los festejos por el Día de la Victoria, la "tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales continuaron respetando estrictamente el alto el fuego y permanecieron en las posiciones que ocupaban (...) No se realizaron ataques aéreos" ni con drones ni con misiles", ha apuntado la cartera de Defensa.

No obstante, Moscú ha denunciado que a pesar del alto el fuego declarado, las fuerzas ucranianas infringieron 23.802 veces dicha tregua. "Llevaron a cabo ataques utilizando vehículos aéreos no tripulados y dispararon artillería contra posiciones de las tropas rusas", ha afirmado.

En se sentido, las fuerzas rusas "respondieron de la misma manera", atacando "sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, artillería y posiciones de mortero", así como "puestos de mando y plataformas de lanzamiento de drones", ha señalado.