Zelenski destaca que los "resultados en el frente" son "cruciales" para las negociaciones de paz

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este viernes desde la ciudad de Kupiansk, en la provincia de Járkov, desde donde ha destacado que "lograr resultados en la línea de frente es crucial para que se puedan lograr resultados en la diplomacia", en medio de los contactos para intentar cerrar un acuerdo de paz con Rusia.

"Así es exactamente como funciona: todas nuestras posiciones fuertes dentro del país se traducen en posiciones fuertes en las negociaciones para poner fin a la guerra", ha explicado desde Kupiansk, según un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook.

Zelenski ha recalcado que se ha reunido con los "guerreros" desplegados en la zona. "Los rusos siguen hablando sobre Kupiansk, pero la realidad habla por sí misma. He visitado a nuestras tropas y las he felicitado", ha señalado, antes de dar las gracias a "cada uno de los guerreros".

"Doy las gracias a cada una de las unidades, a todos los que combaten aquí, a todos los que están destruyendo al ocupante", ha subrayado el mandatario. "Estoy orgulloso de todos ustedes. Doy las gracias también a todas nuestras Fuerzas Terrestres", ha apuntado Zelenski.

Posteriormente, el mandatario ha participado en otro encuentro con militares junto al jefe de la Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksander Sirski, en el que Anatoli Lisetski, un comandante de brigada, ha dado información sobre la situación operativa en la zona y las acciones llevadas a cabo para hacer frente a la ofensiva rusa.

La Presidencia ucraniana ha indicado que "la discusión ha cubierto los fallidos intentos de los rusos para consolidar posiciones" en la ciudad, tras lo que Zelenski ha vuelto a felicitar a los soldados por el Día de las Fuerzas Terrestres, que ha descrito como "un día importante".

"Sé que muchos de ustedes han estado luchando desde el comienzo de la guerra y muchos han estado en el frente sin descanso. Valoro enormemente su dedicación a Ucrania, a nuestro Estado. Sin ustedes, simplemente lo habríamos perdido", ha explicado el mandatario ucraniano, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre su desplazamiento a Kupiansk.

"Cuando los rusos presumen de logros ficticios, nos enorgullecemos de nuestros verdaderos guerreros y sus logros. El hecho de que estén resistiendo en Kupiansk inspira un gran respeto y permite a todos, incluidos los diplomáticos, participar en las conversaciones con confianza", ha zanjado.

Járkov es una de las provincias parcialmente ocupadas por Rusia al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con Kupiansk como uno de los principales de Moscú en la zona, llegando a anunciar el 20 de noviembre la toma de la ciudad.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.