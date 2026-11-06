Zelenski dirige nuevos reproches a Klitschko y advierte de que la situación en Kiev es "crítica"

October 28, 2026, Ukraine, Ukraine, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visits The Hague, Netherlands, on October 28, 2026, during a working visit to the country. Zelenskyy meets Dutch Prime Minister Rob Jetten and King Willem-Alexander to di - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que las peores consecuencias de los ataques rusos contra infraestructuras críticas las está padeciendo Kiev debido principalmente, ha subrayado, a la incapacidad de las autoridades de la capital para poner en marcha los planes del Gobierno central.

"Tanto la población como las empresas sufren cortes prolongados de luz y agua, y la situación es crítica", ha lamentado en una nueva crítica al alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, a quien viene reprochando desde hace tiempo una mala gestión de la defensa de la capital.

Zelenski ha asegurado que estos problemas radican "en gran medida" por no aplicar "las decisiones tomadas a nivel municipal para preparar la temporada de calefacción y ante la operación rusa contra el sector energético ucraniano".

Asimismo, ha informado de que su Gobierno está dotando de recursos adicionales a las administraciones para que aceleren los trabajos de adaptación y de que se han alcanzado acuerdos con países como España y Alemania para suministrar generadores y otros equipos necesarios para garantizar el suministro frente a los ataques.

Zelenski ha reconocido la necesidad de contratar personal adicional para acelerar las labores de reparación y mantenimiento de los servicios afectados por los ataques y para ello se ha puesto en marcha un plan para para bonificar a los trabajadores que se encargan de la restauración de los sectores afectados.

En ese sentido, el primer ministro ucraniano, Serhi Koretski, ha apuntado la necesidad de que algunos sectores de las Fuerzas Armadas participen también en la restauración de la red eléctrica y las instalaciones energéticas.

CAMPAÑA CONTRA REFINERÍAS RUSAS

Por otro lado, Zelenski se ha reunido este miércoles con altos mandos de las Fuerzas Armadas para abordar los ataques contra refinerías rusas en respuesta a la decisión del presidente Vladimir Putin de continuar con su ofensiva sobre la red eléctrica y energética ucraniana.

"Nuestras centrales eléctricas, redes energéticas, suministro de calefacción, instalaciones de suministro de agua y logística civil están bajo constantes ataques", ha alertado nuevamente Zelenski, quien ha remarcado que las operaciones contra la infraestructura petrolífera rusa continuarán.

Zelenski ha explicado que la reunión ha servido para definir cuál será la próxima respuesta de las fuerzas ucranianas una vez "Rusia no modifica sus acciones agresivas" a pesar de las propuestas para desescalar el conflicto.

Así, ha puesto de relieve que cuando "Putin decide detener la guerra, podría reinar el silencio", tal y como quedó evidenciado recientemente con la tregua humanitaria decretada en la ciudad ucraniana de Oleshki.