Zelenski eleva a 40 los muertos por un ataque ruso sobre Zaporiyia y lamenta la "poca reacción" mundial

Archivo - RUSSIA, ZAPOROZHYE REGION - FEBRUARY 21, 2026: A view of a post office on Sobornaya Street in Primorsk damaged in a military strike - Alexander Polegenko / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha elevado este miércoles a 40 los fallecidos por el ataque que el Ejército de Rusia lanzó el lunes contra una escuela ubicada en la localidad de Komishuvaja que estaba siendo utilizada como centro de entrega de ayuda humanitaria, mientras que otra treintena de personas sigue desaparecida.
Zelenski ha señalado que las operaciones para recuperar a las posibles víctimas de entre los escombros son "extremadamente difíciles" y todo un desafío, puesto que se están llevando a cabo "bajo una amenaza prácticamente constante de nuevos ataques rusos".
Así, ha detallado que Moscú empleó nueve bombas aéreas en este ataque que primero cayó sobre las personas que acudieron al centro a recibir ayuda humanitaria y posteriormente contra los primeros equipos de rescate que se desplegaron.
"Desafortunadamente, ha habido muy poca reacción del mundo ante este insensato ataque. Pero este, como miles y miles de otros crímenes de guerra que Rusia ha cometido contra Ucrania y los ucranianos, exige una respuesta contundente", ha remarcado el mandatario, que ha reclamado más defensas aéreas "ahora mismo".
El gobernador de Zaporiyia, Mijailo Semikin, ha confirmado que las operaciones de búsqueda y rescate continúan y ha anunciado que las autoridades brindarán todo el apoyo necesario a las víctimas. "No podemos devolver las vidas perdidas ni aliviar el dolor, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que ninguna familia se quede sola con su duelo", ha dicho.
"Han vivido una terrible tragedia. Han perdido a sus seres queridos y han sufrido heridas graves. Ahora es importante cuidar de todos los que han sufrido", ha afirmado el gobernador, que ha anunciado que financiarán el entierro de los fallecidos e indemnizarán con hasta 50.000 grivnas (980 euros) a los heridos.
Desde el martes hasta el jueves, la provincia de Zaporiyia se encuentra de luto oficial. Se trata de uno de los ataques más mortíferos sobre la región desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022.